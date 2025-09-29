Torna la Biotech Week, al via la tredicesima edizione

MILANO (ITALPRESS) - Un fatturato 2023 di oltre 47,5 miliardi di euro, pari al 2,23% del PIL nazionale; 4.888 imprese con una forte concentrazione nel Nord Italia (73% del valore prodotto, 48% delle a...

MILANO (ITALPRESS) - Un fatturato 2023 di oltre 47,5 miliardi di euro, pari al 2,23% del PIL nazionale; 4.888 imprese con una forte concentrazione nel Nord Italia (73% del valore prodotto, 48% delle aziende). Circa 80.000 addetti occupati, concentrati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E' questa la fotografia del comparto scattata da Assobiotec, l'Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie. Un settore sempre più centrale per l'economia italiana, capace di trasformare profondamente sanità, agricoltura, industria e ambiente, in linea con l'approccio integrato One Health.

Dal 29 settembre al 6 ottobre, l'Italia celebra le biotecnologie con la XIII edizione della European Biotech Week: una settimana di eventi aperti al pubblico, con circa 100 appuntamenti gratuiti in tutta Italia.

Grazie alla collaborazione con enti di ricerca, Università, aziende, scuole e altre realtà pubbliche e private, il programma propone iniziative multidisciplinari e adatte a tutte le età in "formato" on- site, online e ibridi.

Attività ludico-didattiche per i più piccoli, per scoprire il ruolo delle biotecnologie nella vita quotidiana; webinar e dibattiti su temi di attualità come l'Intelligenza Artificiale, le Tecniche di Evoluzione Assistita; il Novel food, la Longevity economy; le Terapie Avanzate...Ma anche eventi orientati al lavoro, con testimonianze di professionisti del settore, per aiutare i giovani a trasformare la passione per la scienza in una carriera.

Anche quest'anno, l'iniziativa è coordinata e promossa da Assobiotec - Federchimica.

"La Biotech Week festeggia quest'anno la sua XIII edizione, confermando l'Italia come il Paese con il maggior numero di iniziative a livello europeo - commenta Fabrizio Greco, Presidente di Assobiotec - Federchimica (nella foto) -. E' un'occasione unica per scoprire da vicino una tecnologia che l'Unione Europea ha definito tra le più promettenti del XXI secolo. Un settore che offre soluzioni concrete alle grandi sfide della nostra società: dalla salute alla sostenibilità ambientale. L'obiettivo è avvicinare il pubblico alla scienza in modo accessibile, stimolante e concreto".

- foto ufficio stampa Federchimica Assobiotec -

(ITALPRESS).