Puzzle rifiuti Timpazzo, tmb a pieno regime dalla prossima settimana: aumento rifiuti da Caltanissetta

Un ritorno alle quote originarie di lavorazione rifiuti che a Timpazzo viene ristabilito mentre il sistema rifiuti locale è scosso dalla mobilitazione dei lavoratori i cui contratti non sono stati rinnovati e dai numeri in rosso dei bilanci di Impianti

Gela. Dopo interventi tecnici e manutenzioni che si sono protratti ben oltre i tempi inizialmente preventivati, dalla prossima settimana il sistema tmb della discarica Timpazzo ritornerà a pieno ritmo, con 183 tonnellate giornaliere di rifiuti della frazione indifferenziata. La conferma è arrivata da una nuova nota che i riferimenti di Impianti Srr, società in house che gestisce Timpazzo e il servizio rifiuti, hanno inoltrato al dipartimento regionale acqua e rifiuti. Dagli uffici regionali è così stato disposto un incremento da subito della soglia di conferimenti che dal Comune di Caltanissetta potranno arrivare al tmb locale. Da 8,50 tonnellate giornaliere si passa a 15,50 tonnellate al giorno. I guasti e le manutenzioni al tmb, nei mesi, hanno indotto il dipartimento regionale a dirottare una decina di Comuni, delle province di Catania, Caltanissetta e Agrigento, a conferire altrove. Con la ripresa della quota di 183 tonnellate giornaliere, invece, anche i Comuni dirottati in altri siti torneranno a conferire a Timpazzo. I carichi del Comune di Caltanissetta, per una parte, sono previsti pure al tmb di Enna. Un ritorno alle quote originarie di lavorazione dei rifiuti che a Timpazzo viene ristabilito mentre il sistema rifiuti locale è scosso dalla mobilitazione dei lavoratori i cui contratti non sono stati rinnovati e dai numeri in rosso dei bilanci di Impianti Srr.