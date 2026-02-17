Timpazzo, assemblea Srr prende atto decreto Regione: definita voltura polizze per passaggio vasche

Il cda della Srr4, negli scorsi giorni, aveva espresso dubbi circa le capacità finanziarie per la gestione e per la successiva fase post-mortem

Gela. Nonostante le preclusioni che negli scorsi giorni erano state manifestate dalla Srr4, l'assemblea dei sindaci ha preso atto del decreto regionale di voltura dell'autorizzazione integrata ambientale per il passaggio delle vasche sature di Timpazzo. “In giornata è stata completata la volturazione delle polizze assicurative”, precisa il sindaco Terenziano Di Stefano. Il percorso verso il pieno passaggio delle due vasche alla Srr4 e di conseguenza alla in house Impianti Srr, che materialmente le prenderà in gestione, pare ormai indirizzato verso la conclusione. Il cda della Srr4, negli scorsi giorni, aveva espresso dubbi circa le capacità finanziarie per la gestione e per la successiva fase post-mortem. Le due vasche A-B e C-D vanno sottoposte a interventi di capping e da Impianti pare si stia predisponendo un progetto di unificazione. Srr4 ha fatto richiamo, in una comunicazione ufficiale, ai crediti dell'Ato Cl2 in liquidazione, che ha lasciato la gestione delle vasche, così come previsto non solo dal decreto regionale ma inoltre da precedenti pronunce della giustizia amministrativa. Vasche e relative aree, come confermato dal provvedimento regionale, sono di proprietà del Comune di Gela, che in più frangenti ha mediato tra le parti allo scopo di raggiungere il completamento di un iter influenzato da rapporti istituzionali non proprio idilliaci tra i vertici di Srr e Impianti e quelli di Ato. La vicenda compostaggio è ancora aperta e ha lasciato strascichi, istituzionali e politici. Una questione, quella della vendita dell'impianto di Brucazzi, ancora di proprietà Ato, e dell'ipoteca iscritta da Impianti Srr per crediti pregressi, che sarà oggetto di disamina da parte dei sindaci, in un'assemblea fissata su richiesta in primis del sindaco Di Stefano, che non ha gradito il modus operandi del management di Impianti Srr.