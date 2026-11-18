Teatro Massimo di Palermo, verso l’inaugurazione della stagione 2026/2027 con Samson et Dalila

PALERMO (ITALPRESS) – In vista dell‘inaugurazione della Stagione 2026-2027 del Teatro Massimo di Palermo, che celebra il doppio anniversario dei 130 anni dalla fondazione e dei 30 anni dalla riapertura, l’Associazione Amici del Teatro Massimo promuove un

PALERMO (ITALPRESS) – In vista dell‘inaugurazione della Stagione 2026-2027 del Teatro Massimo di Palermo, che celebra il doppio anniversario dei 130 anni dalla fondazione e dei 30 anni dalla riapertura, l’Associazione Amici del Teatro Massimo promuove un incontro di introduzione all’ascolto dell’opera inaugurale, Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns.

L’appuntamento è per giovedì 19 novembre alle ore 18.00 nella Sala ONU del Teatro. A guidare il pubblico alla scoperta del capolavoro del compositore francese, assente dal palcoscenico palermitano dal 1972 e in scena da domenica 22 novembre alle 18.00 (con diretta televisiva su Rai5 e radiofonica su Rai Radio 3), sarà Pietro Misuraca.

Pianista, musicologo, critico musicale e docente dell’Università di Palermo, Misuraca offrirà una lettura dell’opera, preparando gli spettatori ad assistere all’allestimento del Tbilisi Opera and Ballet State Theatre su produzione originale del Teatro dell’Opéra de Monte-Carlo, diretto sul podio da Emmanuel Villaume con la regia di Jean-Louis Grinda, ripresa da Zaza Agladze, le scene e i costumi di Agostino Arrivabene, e nei ruoli principali il mezzosoprano Varduhi Abrahamyan (Dalila) e Martin Muehle (Samson). Repliche fino al 29 novembre. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

-Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo-

(ITALPRESS).