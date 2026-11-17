Teatro Massimo di Palermo, Martina Pasinotti e Michele Morelli eletti “Top Ballerini” 2025-2026 dal pubblico della rivista Opera Life

Il premio corona il percorso artistico di due interpreti di punta del Corpo di ballo del Teatro Massimo.

PALERMO (ITALPRESS) – Martina Pasinotti e Michele Morelli, ballerini del Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, sono stati proclamati vincitori nella categoria “Top Ballerini” 2025-2026 dalla rivista specializzata Opera Life, che ogni anno stila una classifica delle eccellenze artistiche in dieci diverse categorie dedicate al mondo dell’opera e della danza. L’edizione 2025-2026 ha raccolto 13.000 voti provenienti da tutto il mondo per valutare finalisti selezionati da 30 Paesi. Pasinotti e Morelli si sono imposti in una rosa di candidati che includeva étoile delle più affermate compagnie internazionali, tra cui l’Opéra di Parigi e il Royal Ballet.

Il premio corona il percorso artistico di due interpreti di punta del Corpo di ballo del Teatro Massimo. Martina Pasinotti, romana, diplomata all’Accademia del Teatro alla Scala e a Palermo dal 2019, dopo esperienze all’Opéra de Nice, al Theater Magdeburg e al San Carlo di Napoli, viene da un biennio straordinario che l’ha vista protagonista dei grandi titoli del repertorio: da Carmen e Giselle a Odette/Odile nel Lago dei cigni di Jean-Sébastien Colau, Kitri in Don Quichotte di José Carlos Martínez, fino al ruolo de La Luce/La Bellezza in Caravaggio accanto a Roberto Bolle e Aurora ne La bella addormentata. Nel 2026 le è stato assegnato il “Premio delle Eccellenze della Danza”.

Accanto a lei, Michele Morelli, di origini ucraine, formatosi tra il San Carlo di Napoli e la Scuola dell’Opera di Roma e dal 2015 pilastro della compagnia palermitana (già vincitore dei premi “Sfera d’oro” 2021 ed “Eccellenze della Danza” 2022), interprete di numerosi primi ruoli che spaziano da Romeo in Romeo e Giulietta a Conrad in Le Corsaire, Don José ed Escamillo in Carmen, finoal Principe Désiréne La bella addormentata. Pasinotti e Morelli saranno i protagonisti di Biancaneve, il prossimo balletto della Stagione 2026-’27 del Teatro Massimo, in scena in Sala Grande dal 15 al 23 dicembre 2026. Lo spettacolo porta la firma coreografica del direttore del Corpo di ballo Jean-Sébastien Colau e di Vincenzo Veneruso, e le musiche di Sergej Rachmaninov dirette dal maestro Alberto Maniaci sul podio dell’Orchestra della Fondazione.

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).