Taormina Food Expo 2026, taglio del nastro per la quinta edizione: aperta la kermesse dell’agroalimentare

TAORMINA (ITALPRESS) – Si è aperta, con il taglio del nastro la quinta edizione di Taormina Food Expo, la fiera espositiva e incoming dedicata all‘agroalimentare d’eccellenza, in programma al Palacongressi di Taormina fino a domenica 15 novembre. Alla cer

TAORMINA (ITALPRESS) – Si è aperta, con il taglio del nastro la quinta edizione di Taormina Food Expo, la fiera espositiva e incoming dedicata all‘agroalimentare d’eccellenza, in programma al Palacongressi di Taormina fino a domenica 15 novembre.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, Clint Camilleri, Ministro di Gozo (Malta), Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo, Dario Cartabellotta, Direttore Generale Assessorato Regionale Attività Produttive Sicilia, Sebastiano Battiato, Vice Presidente CNA Nazionale, Filippo Scivoli, Presidente Regionale CNA Sicilia, Piero Giglione, Segretario CNA Sicilia, Tindaro Germanelli, Segretario CNA Agroalimentare Sicilia, e Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia.

La giornata inaugurale si è aperta nel pomeriggio con il saluto di benvenuto alle autorità e alle delegazioni estere ICE/ITA provenienti da Moldavia, Romania e Malta, seguito dall’inaugurazione e dall’apertura degli stand con la visita guidata delle autorità al Piano 4. Nel corso del pomeriggio si sono svolti il talk show con le interviste alle personalità partecipanti e il primo cooking show dedicato ai piatti gastronomici del territorio, con degustazione di vini, nella Sala piano -1. Gli stand sono rimasti aperti fino alle 21:00.

-Foto ufficio stampa Cna Sicilia-

(ITALPRESS).