Taormina Food Expo 2026, al via la quinta edizione della fiera dell’agroalimentare d’eccellenza

Dal 12 al 15 novembre 2026, il Palacongressi di Taormina sarà per quattro giorni un punto d'incontro tra produttori, buyer italiani e stranieri, istituzioni e pubblico, con ingresso libero per i visitatori dalle ore 10:00 alle 21:00.

TAORMINA (ITALPRESS) – Torna per la sua quinta edizione Taormina Food Expo, l’appuntamento che mette al centro le produzioni agroalimentari di eccellenza della Sicilia e le loro prospettive sui mercati nazionali e internazionali. Dal 12 al 15 novembre 2026, il Palacongressi di Taormina sarà per quattro giorni un punto d’incontro tra produttori, buyer italiani e stranieri, istituzioni e pubblico, con ingresso libero per i visitatori dalle ore 10:00 alle 21:00.

Giunta al quinto anno, la manifestazione conferma la sua formula di fiera espositiva e incoming, rafforzando la vocazione internazionale con la partecipazione di delegazioni estere ICE/ITA, da Moldavia, Romania e Malta, attese già dal giorno inaugurale.

Il programma si apre giovedì 12 novembre con il saluto di benvenuto alle autorità e alle delegazioni estere (ore 15:30), seguito dall’inaugurazione e dall’apertura degli stand con visita guidata delle autorità al Piano 4 (ore 16:00). Nel pomeriggio spazio al talk show con le interviste alle personalità partecipanti (ore 17:30) e al primo cooking show dedicato ai piatti gastronomici del territorio con degustazione di vini, nella Sala piano -1 (ore 18:30, con ticket). Chiusura degli stand alle 21:00.

Venerdì 13 novembre la giornata è dedicata al business: dopo l’apertura degli stand (ore 10:00) e i saluti alle delegazioni dei buyer (ore 10:15), si svolgeranno gli incontri B2B con i buyer ICE/ITA (ore 10:30, Sala Piano 2) e, nel pomeriggio, ulteriori appuntamenti B2B (ore 14:30). Alle 12:00 e alle 18:30 tornano i cooking show con degustazione di vini (con ticket). Alle 15:30 è in programma il convegno “L’Agroalimentare Siciliano: Valore Economico, Identità e Sfide nei Mercati Globali” (Auditorium “sala B”, Piano 1), dedicato al peso dell’agrifood sull’economia e sull’occupazione dell’Isola, alla sostenibilità, alla tutela delle filiere corte e alla valorizzazione dei prodotti DOP, IGP, STG, PAT e Presìdi, con un focus su digitalizzazione e internazionalizzazione per le PMI siciliane.

Sabato 14 novembre la mattina si apre con gli incontri B2B con i buyer ICE/ITA (ore 10:30) e il cooking show delle 12:00; nel pomeriggio, alle 15:00, gli incontri B2B con i buyer di Moldavia, Romania, Malta e italiani. Alle 15:30 il convegno “Dalla Terra alla Tavola: Il Turismo Enogastronomico come Volano di Sviluppo del Territorio” (Auditorium “sala B”, Piano 1) approfondirà il ruolo dell’enogastronomia come prima motivazione di viaggio nei borghi e nell’entroterra siciliano, con esempi e buone pratiche di reti d’impresa, strade del vino e del gusto ed esperienze esperienziali, oltre a strategie di marketing territoriale e sinergie tra produttori locali, settore ricettivo e balneare. In serata, cooking show delle 18:30 e chiusura stand alle 21:00.

La giornata conclusiva di domenica 15 novembre si apre con gli incontri B2B con i buyer di Moldavia, Romania, Malta e italiani (ore 10:30) e il cooking show delle 12:00. Nel pomeriggio, alle 15:30, l’area talk show ospiterà le interviste agli espositori; alle 18:30 ultimo cooking show con degustazione di vini, seguito alle 18:00 dalla cerimonia di chiusura con il saluto alle autorità e la consegna degli attestati di partecipazione. Chiusura degli stand alle 19:00.

“Tagliare il traguardo della quinta edizione – sottolineano Filippo Scivoli, presidente CNA Sicilia, Piero Giglione, segretario CNA Sicilia, e Tindaro Germanelli, segretario CNA Agroalimentare Sicilia – è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la validità di un modello che unisce esposizione, incontri B2B e approfondimento culturale. Taormina Food Expo vuole essere sempre più una piattaforma concreta di crescita per le imprese siciliane, capace di coniugare identità territoriale, innovazione e apertura ai mercati internazionali”.

– Foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).