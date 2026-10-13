Tajani conferma la fiducia a Schifani, “Avanti con il programma”

Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha incontrato questa mattina, a Roma, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha incontrato questa mattina, a Roma, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e gli ha confermato “la fiducia e l’apprezzamento – si legge in una nota – per il lavoro svolto, in particolare per il risanamento dei conti pubblici siciliani. Lo ha poi invitato a portare avanti il programma e l’attività di governo”.

“Tajani ha incontrato anche il commissario regionale, Nino Minardo, e lo ha esortato – si legge ancora nella nota – a proseguire l’opera di rinnovamento del partito che ha già avviato, con liste competitive nelle prossime elezioni amministrative e politiche, aperte alla società civile inserendo anche volti nuovi con l’obiettivo di rafforzare e confermare Forza Italia come primo partito in Sicilia”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).