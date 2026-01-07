Stanza Snoezelen, finalmente sarà attivata: domani la cerimonia ufficiale
La cerimonia ufficiale è prevista presso la Casa del volontario di via Ossidiana
A cura di Redazione
07 gennaio 2026 14:21
Gela. Sembrava ormai un progetto finito nel nulla, nonostante il finanziamento di democrazia partecipata. Invece, dopo anni, domani sarà finalmente inaugurata la stanza Snoezelen, per i pazienti autistici. La cerimonia ufficiale è prevista presso la Casa del volontario di via Ossidiana. Saranno presenti il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Valeria Caci. Si tratta di un ambiente multisensoriale per stimolare i sensi e promuovere il benessere, creando una esperienza inclusiva e personalizzata, dedicata a persone con disabilità e disturbi dello sviluppo.