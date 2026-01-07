Stanza Snoezelen, finalmente sarà attivata: domani la cerimonia ufficiale

La cerimonia ufficiale è prevista presso la Casa del volontario di via Ossidiana

Gela. Sembrava ormai un progetto finito nel nulla, nonostante il finanziamento di democrazia partecipata. Invece, dopo anni, domani sarà finalmente inaugurata la stanza Snoezelen, per i pazienti autistici. La cerimonia ufficiale è prevista presso la Casa del volontario di via Ossidiana. Saranno presenti il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Valeria Caci. Si tratta di un ambiente multisensoriale per stimolare i sensi e promuovere il benessere, creando una esperienza inclusiva e personalizzata, dedicata a persone con disabilità e disturbi dello sviluppo.