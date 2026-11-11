Sport e infrastrutture a Messina, incontro a Roma tra il ministro Abodi, il sottosegretario Siracusano e il sindaco Basile
Al centro del confronto, le principali prospettive di sviluppo sportivo e infrastrutturale della città dello Stretto
ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto questa mattina, a Roma, presso la sede del Ministero per lo Sport e i Giovani, un incontro istituzionale tra il ministro Andrea Abodi, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e una delegazione del Comune di Messina guidata dal sindaco Federico Basile, accompagnato dalla vicesindaca Laura Castelli e dal deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo.
Al centro del confronto, le principali prospettive di sviluppo sportivo e infrastrutturale della città dello Stretto, con particolare attenzione alle opportunità di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, al rafforzamento delle strutture esistenti e alla possibilità di avviare nuovi percorsi di collaborazione finalizzati a sostenere la crescita del movimento sportivo messinese e a promuovere nuove occasioni per il territorio.
Nel corso della riunione è stato inoltre dedicato un approfondimento alle recenti vicende che hanno interessato l’Acr Messina, nell’ambito di un confronto volto a esaminare le questioni legate al futuro della società e del calcio cittadino.
Il ministro Abodi ha manifestato ampia disponibilità e apertura a proseguire un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali, confermando l’attenzione del Governo verso le esigenze della comunità messinese e le opportunità di sviluppo dello sport quale strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio.
– Fonte Foto Fabrizio Augimeri –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 11 novembre 2026