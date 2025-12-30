"Spazio civico" in consiglio con "Una Buona Idea": Scicolone, "realtà che prende piede"

Questa mattina, nel corso della seduta di fine anno, il capogruppo civico Giovanni Giudice ha comunicato che alla denominazione "Una Buona Idea" si affiancherà quella di "Spazio civico"

Gela. "Spazio civico", la rete fuori dai partiti che tra i fondatori annovera "Una Buona Idea", gruppo di riferimento del sindaco Terenziano Di Stefano, entra ufficialmente in consiglio comunale. Questa mattina, nel corso della seduta di fine anno, il capogruppo civico Giovanni Giudice ha comunicato che alla denominazione "Una Buona Idea" si affiancherà quella di "Spazio civico". Una scelta già formalizzata da altri gruppi provinciali. "Come referente provinciale di "Una Buona Idea" e coordinatore di "Spazio civico" esprimo grande soddisfazione per la scelta del gruppo consiliare di aggiungere la dicitura "Spazio civico". "Una Buona Idea" ormai è una realtà presente da anni nella scena politica locale tanto da essere riuscita a esprimere l'attuale sindaco, e vederla effettuare questa scelta mi riempie di orgoglio. "Spazio civico" - dice Giovanni Scicolone - oggi è una realtà che sta prendendo piede e che riesce ad aggregare, perché punta a sottolineare e attenzionare le esigenze del territorio, liberi dai vincoli di partito. Il 2026 sarà un anno di grandi sfide ma siamo sicuri di aver messo buone radici per esprimere al massimo il nostro impegno".