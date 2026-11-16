Sogno azzurro infranto, Errani-Paolini ko nell’ultimo atto delle Wta Finals

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Il sogno azzurro si è interrotto sul più bello. Nella notte italiana Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte nell'ultimo atto delle WTA Finals che si sono c...

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Il sogno azzurro si è interrotto sul più bello. Nella notte italiana Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte nell'ultimo atto delle WTA Finals che si sono concluse sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden, nel deserto californiano. Le azzurre, numero 8 del tabellone, hanno ceduto per 6-4 6-3, in un'ora e un quarto esatte di gioco, alla ceca Katerina Siniakova e alla mancina statunitense Taylor Townsend (2), che erano invece riuscite a battere in rimonta nei round robin. Le olimpioniche erano anche partite bene nel primo set (4-2), ma poi hanno finito per conquistare solo tre degli ultimi tredici game contro la coppia che, finchè ha potuto giocare ha davvero dominato la stagione. La ceca e la statunitense hanno vinto due Slam (Roland Garros e Us Open) e ben tre "1000", per giunta consecutivi, ma sono tornate a giocare insieme alle Finals dopo una pausa di quasi due mesi: Townsend si è infatti operata d'urgenza di appendicite a metà settembre e non ha più giocato (Siniakova ha continuato a competere con altre compagne). Alla terza partecipazione in coppia hanno conquistato così il loro primo titolo (erano state invece sconfitte in finale nel 2024). Per Townsend era la terza presenza alle WTA Finals, mentre per Siniakova l'ottava: la ceca aveva vinto il titolo anche nel 2021 in coppia con la vonnazionale Barbora Krejcikova. "Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto - le parole a fine match di Paolini - Abbiamo dato il nostro meglio ed è particolare venire qui in un periodo diverso rispetto a quello in cui siamo abituate per il torneo di Indian Wells". "Negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci. Grazie a tutto il nostro team e all'organizzazione. E' stata una bella settimana", ha aggiunto Errani, la doppista italiana di maggior successo con 37 titoli all'attivo, compresi i 10 Slam e l'oro olimpico vinto a Parigi 2024 con Paolini, che può vantare 87 settimane da numero 1 del mondo nel ranking di specialità.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).