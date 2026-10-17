Eccellenza, sfida d'alta quota per il Niscemi: i gialloverdi ricevono la visita dell'Athletic Gioiosa

Vice-capolista del girone B di Eccellenza e attardata di una sola lunghezza dal Messina, la formazione guidata da Nicolò Terranova, in casa, ha sempre vinto, superando Jonica e Messana Riviera.

A cura di Giovanni Indovina 17 ottobre 2026 12:30

Foto: ASD Niscemi Football Club

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