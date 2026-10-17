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Eccellenza, sfida d'alta quota per il Niscemi: i gialloverdi ricevono la visita dell'Athletic Gioiosa

Vice-capolista del girone B di Eccellenza e attardata di una sola lunghezza dal Messina, la formazione guidata da Nicolò Terranova, in casa, ha sempre vinto, superando Jonica e Messana Riviera.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
17 ottobre 2026 12:30
Eccellenza, sfida d'alta quota per il Niscemi: i gialloverdi ricevono la visita dell'Athletic Gioiosa - Foto: ASD Niscemi Football Club
Foto: ASD Niscemi Football Club
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Niscemi. Reduce da quattro successi consecutivi, il Niscemi si prepara per la sfida contro l'Athletic Gioiosa, atteso al "Pontelongo" alle 16 di domani. Vice-capolista del girone B di Eccellenza e attardata di una sola lunghezza dal Messina, la formazione guidata da Nicolò Terranova, in casa, ha sempre vinto, superando Jonica e Messana Riviera.

La formazione peloritana attesa domani a Niscemi, dal canto suo, occupa la quarta posizione in classifica ed è reduce da un convincente trionfo interno per 5-2 contro il Palazzolo.

Gara affatto semplice per i gialloverdi, chiamati a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti finora e a superare anche lo scoglio granata.

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