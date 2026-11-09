Acqua e costi Servizio idrico, lodo da 11 milioni spalmato e da Caltaqua 6,5 milioni di penali: Di Stefano, "tariffe non aumentano"

"A oggi, il mancato adeguamento negli anni ha caricato sull'Ati un debito da quattordici milioni di euro", sottolinea il presidente Ati

Gela. Il servizio idrico e i costi che girano intorno alla bolletta, non da oggi, sono temi che hanno sviluppato, nel tempo, molteplici polemiche e prese di posizione. La gestione privata di Caltaqua, che va incontro agli ultimi dieci anni di contratto, non ha mai convinto del tutto e i costi sostenuti dagli utenti vengono considerati, ancora oggi, eccessivi rispetto alla qualità del servizio reso. Ciò accade soprattutto in città come Gela, che solo di recente, attraverso un rafforzamento delle fonti di approvvigionamento e l'attivazione della nuova condotta San Leo, sta prevenendo disservizi generali. La scorsa settimana l'assemblea dei sindaci dell'Ati, presieduta dal primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano (che un anno fa subentrò al sindaco di Niscemi Massimiliano Conti), ha varato le tariffe per i prossimi anni. C'è stato subito chi, come l'ex sindaco Lucio Greco, ha parlato di aumenti ingiustificati. Il prospetto tariffario approvato dall'Assemblea territoriale idrica è il prodotto di un lavoro piuttosto complesso, che parte dal calcolo di Arera, l'Autorità nazionale. “Prima di parlare o di assumersi presunti meriti per ciò che non si è fatto – sottolinea proprio Di Stefano – bisognerebbe valutare con molta attenzione. Per il 2026, in base a ciò che è stato approvato, non cambierà assolutamente nulla. Lo stesso vale per il prossimo anno, quando ci sarà un adeguamento minimo, veramente di pochi euro. Tutto questo è stato possibile perché, anzitutto, abbiamo adeguato al calcolo Arera. A oggi, il mancato adeguamento negli anni ha caricato sull'Ati un debito da quattordici milioni di euro. Avremmo potuto adeguare di uno o due punti percentuale ma il resto si sarebbe spostato per le annualità successive. Invece, abbiamo adeguato al calcolo Arera e soprattutto abbiamo evitato che il pagamento del lodo da undici milioni di euro che, nel passato, diede ragione a Caltaqua, potesse essere caricato già da quest'anno. Inizieremo a pagare l'esito di questo lodo sfavorevole, che non ho creato certamente io, da fine 2027 e per i successivi dieci anni, senza sanzioni e interessi. Questo perché siamo stati in grado di definire un accordo con Caltaqua, grazie anche ad altri sindaci dell'Ati, a partire da Salvatore Noto”. Il presidente dell'Assemblea territoriale idrica, inoltre, ricorda una voce che adesso è stata attivata in maniera effettiva. “Caltaqua ci deve sei milioni e mezzo di euro per mancate erogazioni – aggiunge – e sono somme che servono, insieme ai conguagli, per evitare aumenti delle bollette. A differenza di altri, ci mettiamo sempre la faccia. Io l'ho sempre fatto per Gela e sono presente in tutti i possibili fronti amministrativi. Qualcuno, in passato, magari preferendo solo sbraitare, ad esempio riteneva che non fosse possibile la presenza di Gela nel cda della Srr4, per il ciclo dei rifiuti, invece abbiamo dimostrato che la nostra città poteva starci e ha voce in capitolo, cosa che prima non accadeva. Purtroppo, i calcoli Arera sono stringenti e lo saranno dal prossimo anno pure sui Pef del servizio rifiuti. Però, la nostra Ati è stata l'unica, in Sicilia, a ottenere l'ok dalla Corte dei Conti, quanto alla correttezza del piano finanziario”.