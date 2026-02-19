Sequestrati 2,7 kg di droga in un bunker a Catania, arrestati due pusher

CATANIA (ITALPRESS) & Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto un fortino della droga allestito in un bunker ricavato in un immobile del quartiere San Cristoforo, a Catania. A gestire l& di confezionamento delle dosi due giovan

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto un fortino della droga allestito in un bunker ricavato in un immobile del quartiere San Cristoforo, a Catania. A gestire l’attività di confezionamento delle dosi due giovani pusher catanesi di 19 e 20 anni, trovati in possesso di oltre 2,7 chili di sostanze stupefacente, tra marijuana, hashish e wax.

I due spacciatori sono stati notati dai poliziotti mentre stavano transitando, in sella ad uno scooter, in piazza Palestro, per poi fermarsi davanti ad una porticina blindata di un edificio di via Orfanotrofio. In pochi istanti, entrambi si sono intrufolati all’interno in fretta e furia, guardandosi intorno, destando i sospetti degli agenti.

I poliziotti sono riusciti ad accedere al casotto, trovando una saletta da gioco con tavoli, sedie e, persino, dei divanetti, con accanto diverso materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento della droga.

La perlustrazione degli ambienti ha permesso di riscontrare una svariata quantità di bustine colorate con stampe riconducibili ai cartoni animati, un espediente, rispetto alle tradizionali bustine in plastica, utilizzato per non dare nell’occhio nelle fasi di cessione della sostanza. Alcune delle confezioni avevano la forma di una mini borsetta al cui interno venivano contenute tre dosi, una per ciascuna tipologia di droga, una sorta di trovata di “marketing” per fidelizzare il potenziale cliente che, in questo modo, avrebbe avuto l’opportunità di sperimentare quante più droghe possibili.

Il piano dei due pusher, però, è fallito grazie all’intervento dei poliziotti che hanno sequestrato dosi pronte per essere smerciate del peso di 247 grammi di marijuana, 281 di hashish e 61,70 di wax, nascoste all’interno di un frigo bar e di un fornetto a microonde presenti nella sala principale della struttura.

Sul retro dell’immobile, i poliziotti hanno scovato un borsone con ulteriore droga, per un totale di 1,2 chilogrammi di marijuana e 960 grammi di hashish nonché ulteriori bustine identiche a quelle già recuperate. Alla luce di quanto rinvenuto, il 19enne e il 20enne sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga. Entrambi sono finiti agli arresti domiciliari.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).