Sequestrate 300 testuggini e 77 pappagalli al porto di Pozzallo, 76 appartenenti a specie protette

Gli animali erano stipati in un'autovettura priva di spazi adeguati e di sistemi di termoregolazione.

RAGUSA (ITALPRESS) – Sequestrate al porto di Pozzallo 300 testuggini e 77 pappagalli trasportati illecitamente da un cittadino maltese diretto a Malta. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli durante i controlli allo scalo. Gli animali erano stipati in un’autovettura priva di spazi adeguati e di sistemi di termoregolazione. I veterinari dell’Asp di Ragusa hanno verificato le condizioni degli esemplari.

Tra i pappagalli, 76 appartengono a specie tutelate dalla Convenzione di Washington (Cites), tra cui ara e cacatua. Il cittadino maltese è stato denunciato alla Procura di Ragusa per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e per le violazioni previste dalla legge 150/1992 sulla tutela delle specie protette. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati a una struttura idonea per l’accudimento.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).