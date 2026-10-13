“Scuole Siciliane in Movimento”: l’orienteering fa tappa a Gela

A promuovere il progetto che ha coinvolto alcuni istituti gelesi è stata la Delegazione Regionale FISO.

Gela. Gela è stata inserita tra le sette tappe del progetto “Scuole Siciliane in Movimento”: una giornata di carattere educativo che ha permesso agli studenti di vivere un’esperienza di apprendimento attivo attraverso l’orienteering. L’attività si è svolta alla Villa Comunale nella forma di una passeggiata non competitiva in cui i ragazzi sono stati chiamati, in piena autonomia, a individuare una serie di lanterne distribuite all’interno dell’area selezionata per il raduno. Un’occasione per favorire l’osservazione, la lettura della carta, l'orientamento nello spazio e la collaborazione tra i partecipanti, all'interno del percorso promosso dal Delegato Regionale F.I.S.O. Piero Greco.

“L’idea è quella di provarli per poi rivederli e provare a portarli in gara - dichiara Greco -. Abbiamo in mente diversi progetti importanti che coinvolgono settantacinque scuole”.

“Gela è tra le città siciliane che hanno aderito al progetto attraverso le bellezze della nostra città, e per noi è grande motivo d’orgoglio - afferma l’assessore allo sport Peppe Di Cristina -. Centinaia di studenti sono partecipi di questa iniziativa e, grazie alle scuole e all’organizzazione regionale, per la prima volta Gela è tra le tappe regionali”.

Gli studenti hanno risposto con entusiasmo alla proposta dei rispettivi istituti scolastici. L’iniziativa ha registrato un successo particolare anche per la sua natura inedita: per la prima volta in assoluto, infatti, un evento di questo genere fa il suo esordio in città, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza dall’elevato valore formativo e sociale che finora non era mai stata proposta a livello locale.

“È un’attività sportiva riconosciuta dal CONI che ha riscontrato un successo enorme - dichiara Emanuela Tuzzetti, docente del Liceo “Eschilo” -. Al di là delle competenze trasversali e digitali, i ragazzi sperimentano e soprattutto si divertono. Gli studenti hanno bisogno di attività che piacciano e che gli permettano di muoversi e di imparare divertendosi”.

“I ragazzi sono parecchio entusiasti - spiega Silvio Cavallo, docente dell’istituto “Quasimodo” -. Praticavamo quest’attività in palestra ma farlo in uno spazio aperto la rende ancor più bella”.