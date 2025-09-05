Scopri il Meteo del 6 settembre 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 6 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, la splendida città costiera della Sicilia, si prepara ad accogliere una giornata di inizio settembre con condizioni meteorologiche promettenti. Tra sole splendente e qualche nuvola di passaggio, la giornata di domani potrebbe rivelarsi perfetta per chi desidera godersi le attività all'aperto. Continuate a leggere per scoprire in dettaglio le previsioni meteo ora per ora.

Previsioni dettagliate per Gela

Durante la notte, le temperature si manterranno piacevolmente fresche intorno ai 23.5°C, con un cielo completamente sereno. L'umidità si attesterà intorno al 61%, creando un'atmosfera confortevole per chi desidera fare una passeggiata sotto le stelle. Il vento soffierà leggero da est a circa 1.92 m/s.

Nella prima mattina, i cieli rimarranno limpidi e la temperatura salirà lievemente a 23.6°C. L'umidità scenderà al 59%, mentre il vento, sempre gentile, cambierà direzione soffiano da nord-est a 2.04 m/s.

Con l'arrivo della mattina, le condizioni meteorologiche continueranno ad essere favorevoli. La temperatura aumenterà leggermente a 24.03°C e l'umidità calerà al 52%. Il cielo sarà ancora sereno, con una visibilità ottimale, e il vento si calmerà ulteriormente, soffiando a 1.52 m/s.

Verso la mezza mattinata, la temperatura salirà a 26.2°C, mantenendo un clima asciutto grazie a un'umidità del 46%. Il cielo continuerà a splendere senza nuvole, mentre il vento cambierà direzione provenendo da sud-ovest a una velocità di 1.47 m/s.

A mezzogiorno, Gela godrà di una temperatura di 27.09°C, con un leggero aumento dell'umidità al 51%. Il cielo sarà in prevalenza sereno, con solo una leggera brezza da sud-ovest che raggiungerà i 4.59 m/s.

Nel primo pomeriggio, la temperatura si manterrà intorno ai 26.47°C, con un aumento dell'umidità al 65%. Le nuvole inizieranno a farsi vedere, ma saranno poche, garantendo ancora una giornata luminosa. Il vento soffierà a 3.67 m/s da sud-ovest.

Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 25.01°C, con un'umidità del 71%. Si noterà un aumento delle nubi sparse, ma senza minaccia di pioggia. Il vento sarà quasi assente, con una leggera brezza a 0.48 m/s da sud-ovest.

Infine, durante la sera, la temperatura si attesterà sui 24.57°C, con un'umidità del 66%. Il cielo tornerà sereno, offrendo una perfetta conclusione alla giornata. Il vento riprenderà leggermente a 1.86 m/s, provenendo da nord.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela si prospetta ideale per qualsiasi attività, grazie a un cielo prevalentemente sereno e temperature che oscilleranno tra i 23°C e i 27°C. Con venti leggeri e una umidità moderata, le condizioni saranno perfette per godersi il mare o un'escursione nelle aree circostanti. Nonostante qualche nube nel pomeriggio, la possibilità di precipitazioni rimane nulla, rendendo la giornata perfetta per attività all'aperto.