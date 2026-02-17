Sanremo 2026, Rocco Campailla tra i 20 Operatori del Benessere selezionati per il Festival

La selezione è avvenuta attraverso diverse fasi di valutazione: test teorici, prove pratiche, verifiche delle competenze tecniche e dell’esperienza professionale maturata sul campo.

Un percorso rigoroso, selettivo e costruito su competenze concrete. Rocco Campailla è stato scelto tra i 20 Operatori del Benessere che lavoreranno dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026, uno degli eventi più importanti e mediaticamente esposti del panorama artistico italiano.

La selezione è avvenuta attraverso diverse fasi di valutazione: test teorici, prove pratiche, verifiche delle competenze tecniche e dell’esperienza professionale maturata sul campo. Non solo abilità operative, ma anche capacità di gestione dello stress e di intervento in contesti ad alta intensità emotiva e lavorativa, tipici del mondo dello spettacolo.

Particolare attenzione è stata riservata all’approccio professionale e deontologico, alla qualità della relazione umana e all’esperienza nel benessere applicato a performer, artisti e staff tecnico. Un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale: garantire recupero fisico, equilibrio e supporto durante giornate lunghe, ritmi serrati e forte pressione mediatica.

Superando con esito positivo tutte le prove, Campailla entrerà a far parte del ristretto team incaricato di assicurare assistenza e supporto fisico durante la settimana del Festival. Un incarico che richiede precisione, discrezione e capacità di intervento tempestivo.

«Un riconoscimento che rappresenta per me un grande onore e la conferma di un percorso costruito con impegno, studio e passione», ha dichiarato.