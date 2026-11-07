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Le reazioni

Sanità e presidio, pure i dem prendono le distanze dagli autonomisti: "Parole ingenerose"

La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano non si rivede nei commenti dell'esponente lombardiano

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2026 17:11
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Sanità e presidio, pure i dem prendono le distanze dagli autonomisti: "Parole ingenerose" - Il presidio durato oltre sessanta giorni
Il presidio durato oltre sessanta giorni
Gela
Politica
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Gela. Come era inevitabile, anche i dem non hanno accolto di buon grado le parole critiche, verso il presidio per il potenziamento della sanità cittadina, pronunciate dal coordinatore provinciale Mpa Rosario Caci. Più in generale, la maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano non si rivede nei commenti dell'esponente lombardiano. “Sono parole inopportune e ingenerose, oltre a non trovare giustificazione politica. Il gazebo durato sessanta giorni, voluto dal sindaco ha avuto le firme di oltre undicimila cittadini, trasmesse al presidente della Repubblica che si è interessato alla questione. Semmai – dicono i dirigenti dem - il danno di immagine al “Vittorio Emmanuele” è causato dalla carenza di personale medico specie al pronto soccorso e dalla mancanza di reparti. Il Pd continuerà a sostenere la battaglia per il miglioramento della sanità in città, in raccordo con il sindaco e con le altre forze politiche che ne condividono il percorso, anche con il supporto dei propri riferimenti politici e istituzionali provinciali, regionali e nazionali”.

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