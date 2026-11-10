Ministeri Riequilibrio finanziario, cantieri Pnrr e Sin: verifiche con gli uffici ministeriali per Di Stefano

Domani, dovrebbero essere più chiare le tappe successive all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, con un cronoprogramma maggiormente definito circa il rilascio del decreto ministeriale

Gela. La verifica è stata complessiva e in giornata il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto diversi incontri ministeriali. Uno dei focus rimane chiaramente quello del riequilibrio finanziario del municipio e il primo cittadino, al ministero dell'interno, ha potuto rapportarsi con i funzionari che seguono la vicenda del Comune di Gela e con la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che la scorsa settimana ha rilasciato il sì al bilancio stabilmente riequilibrato. Domani, dovrebbero essere più chiare, inoltre, le tappe successive, con un cronoprogramma maggiormente definito circa il rilascio del decreto ministeriale e i tempi previsti per il varo, da parte del consiglio comunale, dei consuntivi e del successivo bilancio di previsione. Sono tutti passaggi necessari per superare il dissesto che attualmente grava sul Comune. Le verifiche portate avanti dal primo cittadino hanno riguardato pure i cantieri Pnrr ancora in corso in città. Pare prevalere ottimismo per la conclusione delle opere, compreso lo stadio "Presti", nonostante il programma Pnrr sia stato ufficialmente chiuso negli scorsi mesi. Verifiche sono in atto anche per definire il passaggio definitivo dell'asse attrezzato ex Asi ad Anas. Il governo regionale ha rilasciato il proprio apprezzamento ma il trasferimento vero e proprio ad Anas, che ha risorse per riattivare e rifunzionalizzare l'asse viario, non è stato ancora ultimato. Per Di Stefano, inoltre, pare possano arrivare risposte ulteriori, nelle prossime ore, sui fondi dell'area Sin, che riguarda il territorio cittadino, ricompreso tra i Siti di interesse nazionale per le conseguenze ambientali dell'impatto industriale.