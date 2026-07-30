Ricarica elettrica ad alta potenza, approda in città Plenitude On The Road

L'hub di ricarica per veicoli elettrici, dotato complessivamente di 3 colonnine ad alta potenza da 300 kW, è attivo da oggi di fronte alla Bioraffineria Enilive di contrada Piana del Signore.

Gela. Attivata in città una stazione di servizio per veicoli elettrici dotata complessivamente di 3 colonnine ad alta potenza da 300 kW. Si tratta di una delle 700 hub in Sicilia controllate da Plenitude On The Road, sorta di fronte alla Bioraffineria Enilive di contrada Piana del Signore. L'infrastruttura, attivata in collaborazione con la Bioraffineria, segna l’arrivo dei primi punti di ricarica della società in città.

Consentirà ai conducenti di veicoli elettrici di beneficiare di un servizio affidabile e disponibile lungo una delle principali direttrici di traffico dell'area.

I clienti, tramite l'App Plenitude On the Road, possono localizzare i punti di ricarica, verificarne la disponibilità in tempo reale e gestire direttamente dal proprio smartphone tutte le fasi del processo di ricarica. La nuova infrastruttura rafforza ulteriormente la presenza di Plenitude in Sicilia. L’attivazione rientra nel più ampio piano di sviluppo della rete di Plenitude in Italia e in Europa, a supporto della crescente diffusione della mobilità elettrica. Plenitude Plenitude On The Road è una società controllata da Plenitude nel settore della ricarica dei veicoli elettrici.

La sua app consente di accedere a circa 600mila punti di ricarica, sia proprietari sia interoperabili, in tutta Europa. Plenitude, società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 6 GW di fonti rinnovabili la vendita di energia e di soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e un’ampia rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.