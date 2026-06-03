Riapertura museo regionale ma senza personale, amministrazione vuole incontro con Scarpinato

L'amministrazione comunale non pare per nulla entusiasta del fatto che si possa tagliare il nastro della riapertura del museo ristrutturato ma senza poterne garantire la piena fruibilità

Gela. Per il museo dei relitti greci una soluzione provvisoria e sicuramente non soddisfacente è stata messa in campo, soprattutto attraverso i sei lsu autorizzati dall'amministrazione comunale a prestare servizio. La carenza enorme di personale per i siti archeologici locali sarà una costante anche nell'imminenza della riapertura del museo regionale. Dovrebbe riaprire i battenti non prima di luglio ma il personale numericamente necessario non c'è. L'amministrazione comunale, praticamente dal proprio insediamento, ha cercato di avere riscontri su questo fronte dal governo regionale ma i “rinforzi” non si vedono. Così, a breve, il sindaco Terenziano Di Stefano, che segue la vicenda dei musei insieme all'assessore Romina Morselli, chiederà un incontro con l'assessore regionale Francesco Scarpinato. Da Regione e soprintendenza le risposte non arrivano e lo stesso parco archeologico deve barcamenarsi tra milla difficoltà. L'amministrazione comunale non pare per nulla entusiasta del fatto che si possa tagliare il nastro della riapertura del museo ristrutturato ma senza poterne garantire la piena fruibilità, proprio a causa del personale che manca.