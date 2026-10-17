Promozione, Real Gela a caccia del primo sorriso casalingo: al "Presti" arriva il Comiso
Oggi alle 15:30, al "Vincenzo Presti" arriverà il Comiso, penultimo in classifica con appena un punto e in piena zona playout
A cura di Giovanni Indovina
17 ottobre 2026 11:00
Gela. Reduce dal convincente successo conquistato in casa della Sommatinese per 2-1, il Real Gela si prepara per tornare in campo ad appena tre giorni di distanza. Oggi alle 15:30, al "Vincenzo Presti" arriverà il Comiso, penultimo in classifica con appena un punto e in piena zona playout.
La squadra di Gaccione, invece, occupa l'ottava posizione a pari merito con i Ragusa Boys con sei punti, frutto di una vittoria e tre pareggi. Ancora imbattuti, i biancazzurri cercano il primo successo casalingo del proprio campionato al cospetto di una squadra in seria difficoltà.