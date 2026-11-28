Pet Randagismo, a Gela il confronto sulle strategie di contrasto

Costi di gestione, difficoltà organizzative, tempi di attesa per le sterilizzazioni: sono alcune delle criticità emerse nel corso di un convegno

Gela - Il randagismo resta una delle emergenze irrisolte del territorio. A Gela il fenomeno continua a preoccupare cittadini e associazioni di volontariato, mentre le difficoltà economiche e organizzative degli enti locali rendono complicata la gestione del problema.

Di questo si è discusso ieri mattina nei locali dell'ex chiesa San Giovanni Battista, nel corso del convegno dal titolo “Randagismo in Sicilia, contrasto e prevenzione nella provincia di Caltanissetta”, organizzato dal consigliere dell'Area urbana 9 Gianluca Internullo.

Un problema che chiama in causa soprattutto i Comuni, ai quali spettano compiti di controllo e gestione del fenomeno. A Gela, però, alle difficoltà operative si aggiungono quelle legate al dissesto finanziario. Pesano anche i costi sostenuti per il ricovero degli animali nei canili.

Ma la gestione del randagismo passa anche dalla sterilizzazione. Un servizio sul quale si registrano tempi di attesa particolarmente lunghi, come evidenziato da Maria Pia Paruzzo dell'associazione Il Mondo di Pluto. Tra le criticità, anche gli appuntamenti fissati e poi non disdetti da parte degli utenti.

Una situazione che, secondo il senatore Pietro Lorefice, è il risultato di anni di mancata programmazione.

Per il direttore del Dipartimento veterinario dell'Asp di Caltanissetta, Luigi Farruggia, servono invece interventi coordinati e una collaborazione concreta tra tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso della tavola rotonda è stata presentata anche l'esperienza di Delia, indicata come esempio di amministrazione attenta alla prevenzione.

Al tavolo del confronto anche i rappresentanti dei Comuni di San Cataldo, Ragusa e Vittoria, i responsabili del servizio veterinario e il garante dei diritti degli animali della Regione Siciliana, Giovanni Giacobbe. Non era presente l’assessore al ramo del Comune di Gela.

Un confronto che ha permesso di mettere sul tavolo criticità ed esperienze, ma dal quale non è emerso un modello operativo condiviso.