Questore Giambra in città, sindaco: "Rapporto costante con forze dell'ordine"

Visita in città del nuovo questore

Gela. Questa mattina, il nuovo questore di Caltanissetta Marco Giambra si è recato in città, in visita istituzionale. Ha incontrato le forze dell'ordine, i magistrati e poi, in Comune, ha avuto un colloquio con il sindaco Terenziano Di Stefano. "È stato un incontro molto proficuo, nel quale abbiamo discusso insieme delle principali criticità del nostro territorio e delle iniziative da mettere in campo per rafforzare la sicurezza e la collaborazione tra le nostre istituzioni. Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di un rapporto costante e serrato tra amministrazione comunale e forze dell’ordine, fondamentale per garantire ai cittadini un ambiente più sicuro e una qualità della vita sempre migliore. Al questore Giambra va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con l’augurio di portare avanti relazioni istituzionali solide e progetti condivisi per il bene della nostra comunità", ha detto Di Stefano.