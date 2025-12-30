"Progetto politico del sindaco è confuso", PeR: "Ballottaggio? Mai sostenuto il centrodestra"

Le distanze si accentuano davanti alle strategie e alla conformazione politica

Gela. I percorsi politici del sindaco Terenziano Di Stefano e di "PeR", in questo fine anno, sembrano ormai divergere. C'erano state fasi di dialogo intenso e addirittura un'alleanza alle provinciali. Oggi, invece, il quadro generale non può dirsi per nulla convergente. Le distanze si accentuano davanti alle strategie e alla conformazione politica. Il sindaco va avanti con un "modello Gela" progressista, civico e aperto ad altre entità moderate, con piena partecipazione di chi lo ha sostenuto fin dall'inizio. Per la dirigenza di "PeR" serve invece un'accentuazione dei colori progressisti, senza soluzioni mediane. Negli ultimi giorni, inoltre, Di Stefano è stato ritenuto fin troppo permissivo verso le sirene di centrodestra ma al contempo il sindaco ha richiamato opzioni che "PeR" avrebbe messo in campo al ballottaggio dello scorso anno, più favorevoli proprio al centrodestra. "La discussione aperta attorno al ruolo politico del sindaco non riguarda questioni personali, ma un nodo squisitamente politico: l’identità e la coerenza di chi governa una città. La partecipazione del primo cittadino a un’iniziativa di Fratelli d’Italia e l’assenza di una presa di distanza quando, in quella sede, è stato definito un sindaco di destra, pongono un interrogativo legittimo. Non si tratta di una battuta estemporanea, ma di una qualificazione politica rimasta senza replica. Questo elemento assume particolare rilievo se si considera la composizione della giunta comunale, nella quale siedono forze del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, della sinistra e anche Grande Sud di Lombardo, formazione che a livello regionale governa con il centrodestra nella giunta Schifani e che oggi rafforza ulteriormente quel legame attraverso un processo di federazione con Forza Italia. Formalmente nulla è irregolare. Politicamente, però, emerge una evidente confusione di progetto", fanno sapere da "PeR". Non vengono accolte neanche le considerazioni sulle scelte al ballottaggio. "Il voto è una delega di rappresentanza e presuppone chiarezza. Quando un elettore affida il proprio consenso a un progetto percepito come alternativo al centrodestra e si ritrova dentro una coalizione che con quel centrodestra dialoga e governa, il rapporto fiduciario si incrina. Il civismo, in assenza di un baricentro politico riconoscibile, rischia di trasformarsi in un contenitore opportunistico, più vicino al cinismo che alla partecipazione. In questo quadro risultano infondate le accuse rivolte a PeR sul presunto orientamento del voto al ballottaggio verso il centrodestra. I fatti dimostrano il contrario: PeR ha mantenuto una linea coerente di opposizione al centrodestra regionale, documentata da prese di posizione pubbliche e atti politici fino agli ultimi giorni. Se quelle accuse fossero vere, l’esito elettorale sarebbe stato diverso", aggiungono i dirigenti e il segretario regionale Miguel Donegani. Il gruppo valuterà l'evolversi amministrativo. "La questione centrale, tuttavia, non riguarda i rapporti tra forze politiche, ma lo stato della città. Gela affronta problemi strutturali irrisolti: infrastrutture sportive abbandonate, sanità in affanno, scuole insicure, strade dissestate, degrado urbano, aumento della povertà e un progressivo indebolimento del tessuto economico. Su questi temi si misura la credibilità di un’amministrazione. Alla guida della città serve una visione chiara, riconoscibile e coerente. Tenere insieme culture politiche opposte senza un progetto definito produce solo disorientamento e sfiducia.La città osserva e chiede risposte, non equilibri di palazzo. PeR rivendica una posizione netta: stare dalla parte della città, senza ambiguità", concludono.