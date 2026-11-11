Progetto “Jobel”, un giardino curato dai giovani del carcere minorile Malaspina di Palermo alla ricerca di riscatto

Quattro tirocini formativi di sei mesi e 16 ragazzi coinvolti in attività di volontariato: sono i numeri principali del progetto "Jobel" presentati al Centro Agàpe della Caritas diocesana di Palermo.

PALERMO (ITALPRESS) – Quattro tirocini formativi di sei mesi e 16 ragazzi coinvolti in attività di volontariato: sono i numeri principali del progetto “Jobel” presentati al Centro Agàpe della Caritas diocesana di Palermo. Promossa da Caritas Italiana con il sostegno di Intesa Sanpaolo, l‘iniziativa permette ai giovani reclusi dell’Istituto penale per i minorenni “Malaspina” di imparare un mestiere attraverso la cura del verde, la coltivazione di ortaggi e alberi da frutto e il recupero del giardino di Palazzo Palagonia.

All’incontro “Dal conflitto alla crescita: riparazione, formazione, lavoro” sono intervenuti i vertici istituzionali e comunitari. Il direttore dell’IPM, Girolamo Monaco, ha ribadito l’importanza di offrire speranza per restituire alla società persone migliori.

“Si tratta di progetti fondamentali perché un giovane non si deve identificare solo con il reato che ha commesso – ha sottolineato Claudia Caramanna, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni -. Ricordiamoci sempre che è una persona come noi che ha sbagliato. Oggi, con la giustizia riparativa si tende a ricucire la ferita che è stata commessa a seguito del reato. L’intenzione è quella di restituire alla società un giovane che abbia maggiore consapevolezza, in grado di rientrare come persona trasformata nella nostra società. Mi piace parlare della giustizia ‘dell’ago e del filo’ che guarda alla persona e si contrappone alla giustizia della bilancia della giustizia retributiva che persegue l’autore del reato con una pena. Nella giustizia riparativa ci sono tre soggetti: lo Stato, l’autore del reato e la vittima. Spesso, questi giovani non riescono a vedere l’altro e la giustizia ripartiva prova a lavorare sul dialogo che si può instaurare con la vittima”.

Il direttore della Caritas diocesana, don Sergio Ciresi, ha richiamato il valore simbolico del lavoro con la terra come ritorno alla semplicità e alle origini. In conclusione, l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha ricordato che “dietro ogni fatto, anche delittuoso, c’è sempre un volto umano”, sottolineando il principio costituzionale ed evangelico che rifiuta la sola giustizia repressiva.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).