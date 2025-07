Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 28 giugno 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche per Gela nel giorno 28 giugno 2025 promettono una giornata interessante e variegata per quanto riguarda le condizioni atmosferiche. Con il cambiamento delle ore, si alterneranno momenti di cielo sereno e alcune nubi sparse, offrendo una combinazione perfetta per chi ama trascorrere del tempo all'aperto. Scopriamo insieme come si evolverà il meteo in ogni fascia della giornata.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte inizierà con un cielo completamente sereno, senza alcuna presenza di nuvole. La temperatura si attesterà sui 25.37°C, con un'umidità del 58%. Il vento soffierà leggero da nord-est a una velocità di 0.9 m/s. Condizioni ideali per chi ama godersi una serata tranquilla sotto le stelle.

Prima mattina: Anche durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno. La temperatura salirà leggermente a 25.8°C, con un'umidità del 56%. Il vento cambierà direzione, soffierà da nord-nord-ovest con una velocità di 1.46 m/s. Sarà un ottimo momento per una passeggiata mattutina.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il sole continuerà a brillare in un cielo limpido. La temperatura raggiungerà i 27.14°C, con un'umidità ridotta al 50%. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di appena 0.27 m/s da nord-est. Un clima perfetto per chi ama dedicarsi allo sport all'aperto.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che salirà a 28.37°C. L'umidità sarà del 47%, mentre il vento comincerà a farsi sentire un po' di più, provenendo da sud-ovest a 4.06 m/s. Un momento ideale per una pausa sotto il sole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo continuerà a mantenersi sgombro di nuvole, con la temperatura che scenderà leggermente a 27.48°C. L'umidità aumenterà al 62%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 5.05 m/s. Sarà importante proteggersi dal sole nelle ore più calde.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni inizieranno a cambiare leggermente, con la comparsa di nubi sparse. La temperatura sarà di 27.46°C, con un'umidità del 64%. Il vento, provenendo da sud, soffierà a 3.66 m/s. Un'opportunità per godersi un po' d'ombra.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a decorare il cielo. La temperatura sarà di 27.21°C, con un'umidità del 67%. Il vento, proveniente da sud-est, avrà una velocità di 3.6 m/s. Un momento ideale per rilassarsi all'aria aperta.

Sera: Con l'arrivo della sera, il cielo tornerà a essere prevalentemente sereno, con una temperatura di 26.88°C e un'umidità del 61%. Il vento soffierà da est a 1.68 m/s, offrendo una leggera brezza per concludere la giornata.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata del 28 giugno 2025 a Gela si prospetta essere caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piacevoli e comprese tra i 25.37°C e i 28.37°C, mentre il vento varierà leggermente di intensità e direzione nel corso delle ore. Con un tasso di umidità che oscillerà tra il 50% e il 67%, si prevede una giornata adatta per numerose attività all'aperto, con l'accortezza di proteggersi dal sole durante le ore centrali. Il meteo promette dunque di favorire un sabato all'insegna del relax e del benessere.