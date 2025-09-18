Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 19 settembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 19 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, una città affacciata sul Mediterraneo, si prepara ad accogliere una nuova giornata di settembre con condizioni atmosferiche che promettono di essere variegate e interessanti. Mentre l'estate volge al termine, le previsioni meteo per domani, 19 settembre 2025, offrono un panorama dettagliato e ricco di sfumature che merita di essere esplorato nel dettaglio. Scopriamo insieme cosa ci riserva il clima per questa giornata.

Previsioni dettagliate del 19 settembre 2025

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 23.49°C e un cielo prevalentemente coperto da nubi sparse. L'umidità si attesta al 67%, mentre il vento è debole con una velocità di 0.22 m/s proveniente da sud-ovest. La pressione atmosferica è di 1023 hPa, garantendo una notte serena e stabile.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, le condizioni migliorano leggermente. La temperatura sale a 24.51°C e le nuvole si diradano, lasciando un cielo con poche nuvole. L'umidità aumenta al 70%, con una leggera brezza da nord-ovest a 0.79 m/s. La visibilità rimane eccellente, assicurando un inizio di giornata piacevole.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, la temperatura scende leggermente a 24.33°C. Il cielo continua a presentare nubi sparse, mentre l'umidità cresce al 73%. Il vento cambia direzione, soffiando da nord-est con una velocità di 1.11 m/s. Le condizioni generali rimangono stabili.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il termometro segna 25.55°C. Il cielo si mantiene parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che coprono il 30% del cielo. L'umidità diminuisce al 68%, mentre il vento da sud-ovest si intensifica a 2.25 m/s, portando una piacevole freschezza.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge il suo picco con 26.32°C. Il cielo si apre ulteriormente, presentando poche nuvole e un'atmosfera più luminosa. L'umidità si stabilizza al 65%, mentre il vento aumenta di intensità a 5.66 m/s da sud-ovest, creando un clima ideale per attività all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scende lievemente a 25.82°C, con un cielo quasi sgombro da nubi. La condizione di cielo sereno domina, rendendo l'ambiente particolarmente accogliente. Il vento, proveniente da sud-ovest a 4.75 m/s, continua a rinfrescare l'aria.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, il tardo pomeriggio vede una temperatura di 25°C e un cielo ancora limpido. La cielo sereno persiste, mentre l'umidità rimane al 65%. Il vento, ora da ovest, soffia a 3.64 m/s, garantendo un'atmosfera piacevole per concludere la giornata.

Sera: La sera porta una leggera diminuzione della temperatura a 24.76°C. Il cielo è sereno, con una bassa copertura nuvolosa del 3%. L'umidità sale al 72%, mentre il vento da nord-ovest si attenua a 2.1 m/s, chiudendo la giornata in modo tranquillo e confortevole.

Riepilogo delle condizioni meteo

La giornata del 19 settembre 2025 a Gela si presenta con condizioni meteorologiche variabili ma complessivamente serene. La temperatura oscillerà tra i 23°C e i 26°C, con un cielo che varierà da nubi sparse a cielo sereno nel corso delle ore. Il vento, inizialmente debole, si intensificherà durante la giornata, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L'umidità si manterrà moderata, rendendo l'aria fresca e respirabile. In sintesi, Gela si prepara a vivere una giornata di fine estate caratterizzata da un clima mite e accogliente, ideale per godere delle bellezze della città e del suo mare.