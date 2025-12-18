Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 19 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 19 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani sembrano riservare una giornata variabile, con condizioni che potrebbero influenzare i vostri piani quotidiani. Se state pensando di organizzare attività all'aperto o semplicemente di preparare l'abbigliamento giusto per affrontare la giornata, continuate a leggere per scoprire cosa vi aspetta.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 13.45°C e un'umidità dell'83%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, e la visibilità sarà ottima, con una copertura nuvolosa del 58%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 5.04 m/s e raffiche fino a 5.72 m/s. Nessuna precipitazione prevista in questa fascia oraria.

Prima mattina: Nella prima mattina, il cielo diventerà coperto, con la temperatura che salirà a 14.29°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, soffiando a 5.63 m/s. L'umidità si manterrà costante all'83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. Ancora una volta, non sono previste precipitazioni.

Mattina: Le condizioni rimarranno invariate con il cielo ancora coperto. La temperatura si manterrà stabile intorno ai 14.42°C, con un leggero aumento della velocità del vento, fino a 6.27 m/s. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024 hPa, ma le precipitazioni saranno ancora assenti.

Mezza mattinata: Nel corso della mezza mattinata, la temperatura raggiungerà i 16.9°C. Nonostante l'aumento della temperatura, il cielo rimarrà coperto. Il vento cambierà direzione, provenendo da est-nord-est a 5.89 m/s. Nessuna pioggia prevista in questa fase.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, ci sarà un leggero rischio di pioggia, con una probabilità del 24% e precipitazioni di 0.41 mm previste. La temperatura salirà a 17.52°C, mentre il vento soffierà da sud-est a 6.02 m/s. L'umidità aumenterà lievemente al 73%.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà un incremento della probabilità di pioggia, con precipitazioni attese di 0.46 mm. La temperatura scenderà leggermente a 16.84°C, e il vento soffierà da est-nord-est a 4.99 m/s. Le nuvole copriranno il cielo al 100%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la probabilità di pioggia raggiungerà il 100%, con precipitazioni di 1.22 mm previste. La temperatura sarà di 15.56°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 6.73 m/s proveniente da sud-est.

Sera: In serata, le condizioni meteorologiche continueranno a essere piovose, con precipitazioni di 1.61 mm. La temperatura sarà di 14.84°C, e il vento si calmerà leggermente, soffiando a 3.49 m/s da nord-est. L'umidità raggiungerà l'85%.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 19 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa persistente, con un progressivo aumento della probabilità di pioggia nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 13.45°C e i 17.52°C, mentre il vento varierà di intensità e direzione nel corso della giornata. Preparatevi a piogge leggere dal mezzogiorno in poi, con un incremento delle precipitazioni soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata. Assicuratevi di avere con voi l'ombrello se avete in programma di uscire durante il pomeriggio o la sera.