Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 14 settembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 14 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si prepara a vivere una giornata di tempo variabile. Le condizioni meteorologiche saranno influenzate da un mix di cieli sereni e qualche nuvola di passaggio. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie.

Previsioni dettagliate per il 14 settembre 2025

Notte: La giornata a Gela inizia con un cielo completamente sereno. Le temperature si manterranno fresche attorno ai 22.8°C, con un'umidità del 75%. Il vento sarà debole, proveniente da nord-est, con una velocità di appena 0.41 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, le condizioni di cielo sereno proseguiranno. La temperatura salirà leggermente a 23.55°C, mentre l'umidità aumenterà al 76%. Il vento girerà da est, con una velocità di 0.88 m/s.

Mattina: Durante il mattino, il cielo resterà per lo più sgombro da nuvole. La temperatura si assesterà intorno ai 23.74°C, con un vento leggermente più sostenuto da nord, a 1.13 m/s. L'umidità sarà del 74%.

Mezza mattinata: A metà mattina, le nuvole inizieranno ad accumularsi, portando a una situazione di nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 25.45°C, e l'umidità scenderà al 64%. Il vento girerà verso ovest-sud-ovest, con una velocità di 3.11 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo. La temperatura sarà di circa 26.32°C, mentre l'umidità resterà stabile al 64%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità sostenuta di 5.08 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà ad essere prevalentemente sereno. Le temperature saranno leggermente più fresche, attorno ai 26.21°C, con un'umidità del 69%. Il vento da ovest sarà più forte, raggiungendo una velocità di 6.42 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le poche nuvole presenti non disturberanno il cielo limpido. La temperatura scenderà a 25.14°C, con un'umidità del 75%. Il vento da ovest-sud-ovest si calmerà, soffiando a 3.33 m/s.

Sera: La serata si concluderà con un cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori piacevoli di 24.74°C, e l'umidità salirà leggermente al 76%. Il vento da nord-ovest sarà debole, con una velocità di 0.67 m/s.

Riepilogo della giornata

Gela si appresta a vivere una giornata all'insegna di un tempo variabile, con un'alternanza di cieli sereni e qualche nube di passaggio. Le temperature oscilleranno tra i 22.8°C e i 26.32°C, rendendo la giornata piacevole sia per chi preferisce il tepore del sole che per chi gode della frescura serale. Il vento, proveniente principalmente da ovest, si intensificherà nel pomeriggio, ma non causerà particolari disagi. Nel complesso, il tempo sarà stabile, senza rischio di precipitazioni.