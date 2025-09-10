Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 11 settembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 11 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per domani a Gela promettono una giornata interessante, con una varietà di condizioni che potrebbero influenzare le attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per l'11 settembre 2025, ora per ora.

Previsioni dettagliate per l'11 settembre 2025

Notte: Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una temperatura stabile di 25.9°C. L'umidità sarà del 76%, mentre il vento soffierà da sud-est a 2.97 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 3.19 m/s.

Prima mattina: Le condizioni rimarranno simili, con il cielo ancora coperto e una temperatura leggermente in calo a 25.74°C. L'umidità aumenterà al 78%, mentre il vento si sposterà da ovest a 2.76 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, ci sarà un cambiamento significativo con la comparsa di una leggera pioggia. Si prevede una precipitazione di 0.89 mm, con una temperatura di 25.21°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-est a 5.24 m/s, con raffiche fino a 6.02 m/s.

Mezza mattinata: Il cielo rimarrà coperto, ma la pioggia cesserà. La temperatura salirà a 27.24°C, e l'umidità scenderà al 63%. Il vento sarà leggero da ovest-sud-ovest a 1.99 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà ancora coperto con una temperatura di 26.45°C. L'umidità risalirà al 75%, con venti provenienti da sud a 3.54 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si aprirà leggermente con nubi sparse e una temperatura di 26.69°C. L'umidità scenderà al 71%, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 4.73 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una temperatura che scenderà a 25.34°C. L'umidità sarà del 78% e il vento soffierà da ovest a 4.02 m/s, con raffiche fino a 5.22 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 25.02°C. L'umidità aumenterà leggermente all'80%, mentre il vento sarà debole da ovest a 1.44 m/s.

Riepilogo della giornata

In sintesi, la giornata dell'11 settembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una breve parentesi di pioggia leggera durante la mattina. Le temperature oscilleranno tra i 25.02°C e i 27.24°C, con venti variabili ma generalmente leggeri. La serata offrirà infine un cielo sereno, promettendo un'occasione perfetta per attività all'aperto. Nel complesso, sarà una giornata variabile ma senza condizioni estreme, ideale per chi desidera godere della fine dell'estate siciliana.