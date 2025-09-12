Previsioni Meteo Gela del 13 settembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 13 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Che tempo ci aspetta domani a Gela? Le previsioni parlano chiaro e lasciano presagire una giornata che promette condizioni meteorologiche ideali per chi ama il bel tempo. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora, per orientarci al meglio e pianificare le nostre attività all'aperto.

Dettagli orari delle previsioni per Gela

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura sarà di 22.64°C, con un'umidità del 75%. Il vento soffierà a 1.53 m/s da nord-est, rendendo la notte piacevolmente fresca. La visibilità sarà ottima, senza nessuna nuvola all'orizzonte.

Prima mattina: Le condizioni rimangono invariate, con il cielo sempre limpido. La temperatura salirà leggermente a 23.69°C, mentre l'umidità scenderà al 71%. Il vento cambierà leggermente direzione, provenendo da nord-est a una velocità di 1.66 m/s.

Mattina: Con l'alba, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 24.01°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 66%, mantenendo un ambiente confortevole. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 1.33 m/s, rendendo la mattinata perfetta per una passeggiata all'aperto.

Mezza mattinata: Il sole splenderà ancora più intensamente, con una temperatura che raggiungerà i 25.37°C. L'umidità sarà al 64%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 2.38 m/s. Le condizioni ideali per chi ama prendere il sole.

Mezzogiorno: La temperatura continuerà ad aumentare, toccando i 25.89°C, con un'umidità del 70%. Il vento si intensificherà leggermente, provenendo da sud-ovest a 4.67 m/s, offrendo un po' di sollievo dal caldo.

Primo pomeriggio: Le condizioni rimarranno stabili, con il termometro che segnerà 25.9°C e un'umidità del 74%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 4.86 m/s. Il cielo sarà ancora una volta privo di nuvole, garantendo una giornata luminosa.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura inizierà a calare leggermente, scendendo a 24.99°C. L'umidità aumenterà al 79%, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 2.34 m/s. Una piacevole brezza accompagnerà il tramonto.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 24.49°C e un'umidità dell'80%. Il vento sarà quasi assente, soffiando a 0.79 m/s da ovest-sud-ovest. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una serata ideale per osservare le stelle.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata del 13 settembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno per l'intero arco delle 24 ore, senza alcuna precipitazione prevista. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 22.64°C durante la notte e un massimo di 25.9°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà leggero, con una lieve intensificazione a mezzogiorno, e soffierà prevalentemente da sud-ovest. Nel complesso, ci attende una giornata perfetta per godersi il sole e le attività all'aperto, grazie a condizioni meteorologiche ideali e una temperatura piacevole.