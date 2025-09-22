Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 23 settembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 23 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela promette di essere interessante dal punto di vista meteorologico, con una varietà di condizioni climatiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 23 settembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Il cielo sopra Gela sarà sereno, con una temperatura di 21.38°C. L'umidità si attesterà intorno al 65%, mentre il vento soffierà da ovest a una velocità moderata di 2 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Un'ottima nottata per chi ama il silenzio e la tranquillità.

Prima mattina: Con l'alba, il cielo vedrà l'arrivo di alcune nubi sparse, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà a zero. La temperatura salirà a 22.8°C, con un'umidità del 69%. Il vento, proveniente da nord-est, soffierà a 2.39 m/s. Il cambio di temperatura sarà lieve, ma percepibile.

Mattina: Durante le prime ore del giorno, le nubi continueranno a dominare il cielo, mantenendo la temperatura a 22.59°C. L'umidità si stabilizzerà intorno al 70%, mentre il vento diminuirà ulteriormente, raggiungendo una velocità di 0.43 m/s da nord-est. Le condizioni saranno perfette per una passeggiata mattutina.

Mezza mattinata: Le nubi inizieranno a diradarsi leggermente, lasciando spazio a qualche raggio di sole. La temperatura salirà a 24.38°C, con un'umidità del 65%. Il vento, proveniente da sud, avrà una velocità di 2.33 m/s. La giornata sembra promettere bene per chi ama il sole.

Mezzogiorno: Il sole farà capolino tra le nubi sparse, riscaldando l'aria fino a 25.36°C. L'umidità scenderà al 62%, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, soffierà a 3.64 m/s. Sarà un momento ideale per godersi il pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Il cielo vedrà ancora poche nuvole, con una temperatura leggermente più bassa di 25.27°C. L'umidità sarà al 63% e il vento da ovest soffierà a una velocità di 4.07 m/s. Un pomeriggio perfetto per le attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Le nubi torneranno a farsi vedere, coprendo parzialmente il cielo. La temperatura scenderà a 24.5°C, con un'umidità del 64%. Il vento, proveniente da sud-ovest, soffierà a 1.84 m/s. Un momento ideale per rilassarsi e godersi il fresco della sera.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 24.34°C. L'umidità sarà del 67%, mentre il vento da ovest soffierà a 2.45 m/s. Sarà una serata adatta per stare al chiuso, magari godendosi un buon libro o un film.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con temperature che oscilleranno tra i 21.38°C e i 25.36°C. Il cielo vedrà il passaggio da un inizio sereno a una maggiore copertura nuvolosa nel corso della giornata, con l'umidità che si manterrà costante intorno al 60-70%. Il vento soffierà moderato, variando direzione nel corso delle ore. Complessivamente, sarà una giornata piacevole, ideale per godersi il tempo all'aperto, con l'eccezione di una serata più coperta.