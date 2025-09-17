Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 18 settembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela promette di essere interessante sotto il profilo meteorologico, con una varietà di condizioni che si alterneranno nel corso delle ore. Che siate amanti del cielo terso o delle atmosfere nuvolose, troverete qualcosa di vostro gradimento. Continuate a leggere per scoprire come si evolverà il tempo nella vostra città.

Previsioni dettagliate per Gela, 18 settembre 2025

Notte: Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22.37°C. L'umidità sarà del 65%, mentre il vento soffierà leggero da nord-est con una velocità di 2.15 m/s. La visibilità sarà buona, permettendo una vista chiara nonostante le nuvole.

Prima mattina: Le nuvole si diraderanno parzialmente nella prima mattina, dando luogo a uno scenario di nubi sparse. La temperatura salirà leggermente a 23.86°C, con un aumento dell'umidità al 70%. Il vento continuerà a provenire da nord-est, rinforzando leggermente a una velocità di 2.93 m/s, con raffiche fino a 3.02 m/s.

Mattina: Al mattino, le nuvole continueranno a diminuire, lasciando spazio a un cielo parzialmente soleggiato. La temperatura si manterrà stabile a 24.06°C, con un'umidità del 69%. Il vento cambierà direzione, provenendo da est-nord-est a una velocità di 3.45 m/s, con raffiche fino a 4.33 m/s.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i 25.99°C. L'umidità scenderà al 60%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 2.02 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole splenderà alto nel cielo, con una temperatura che toccherà i 26.6°C. L'umidità risalirà al 68%, ma il vento da sud sarà più fresco, con una velocità di 7.15 m/s e raffiche fino a 6.35 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con la temperatura che si manterrà intorno ai 26.07°C. L'umidità sarà al 71% e il vento da sud-sud-ovest soffierà a 6.03 m/s, rendendo l'aria particolarmente piacevole.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo sarà ancora limpido, con una temperatura di 25.39°C e un'umidità del 72%. Il vento da sud tenderà a calare, soffiando a una velocità di 3.55 m/s.

Sera: In serata, il cielo rimarrà sereno con una temperatura stabile a 25.35°C. L'umidità sarà al 70% e il vento da sud-ovest si manterrà debole a 1.72 m/s, consentendo una piacevole chiusura della giornata.

Conclusione delle previsioni per Gela

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una **mattinata nuvolosa** seguita da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si schiarirà completamente dal tardo mattino e resterà sereno fino a sera. Le temperature oscilleranno tra i 22.37°C e i 26.6°C, con **venti leggeri prevalentemente da sud**. Non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto.