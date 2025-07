Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 16 giugno 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 16 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 16 giugno 2025, Gela si prepara ad accogliere una giornata estiva che promette temperature miti e un cielo prevalentemente sereno. La città siciliana, affacciata sul Mediterraneo, vedrà il suo clima caratteristico fare da protagonista, regalando una serie di momenti ideali per godere delle sue bellezze naturali e culturali. Le previsioni dettagliate per le varie fasce orarie offriranno una guida utile per pianificare le attività all'aperto, mentre il riepilogo finale fornirà una panoramica completa della giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata del 16 giugno 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e una temperatura di 23.64°C. L'umidità si attesta al 71%, creando un'atmosfera piacevole e fresca per le ore notturne. Il vento soffia leggermente da nord con una velocità di 0.59 m/s, mentre la visibilità rimane ottima. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo continua a essere sereno con una lieve diminuzione della temperatura a 23.27°C. L'umidità scende al 67%, mentre il vento cambia direzione e soffia da nord-est a 0.95 m/s. Anche in questa fascia oraria, non ci saranno precipitazioni.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, la temperatura sale a 24.9°C. Il cielo rimane prevalentemente sereno, con solo il 5% di copertura nuvolosa. L'umidità scende ulteriormente al 59%, e il vento soffia leggermente da nord-ovest a 0.37 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, le nubi sparse cominciano a comparire, ma con una copertura nuvolosa del 26%, lasciano ancora spazio a molti raggi di sole. La temperatura raggiunge i 26.23°C, e l'umidità si stabilizza al 56%. Il vento si intensifica leggermente, provenendo da sud-ovest a 3.31 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura si mantiene stabile intorno ai 25.9°C con poche nuvole nel cielo. L'umidità sale leggermente al 62%, mentre il vento da sud-ovest si fa sentire con una velocità di 4.41 m/s. Anche in queste ore non sono previste piogge.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vede una leggera diminuzione della temperatura a 25.84°C, con una copertura nuvolosa del 12%. L'umidità rimane costante al 62%, e il vento soffia da sud-ovest a 2.82 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scende ulteriormente a 24.83°C. Il cielo torna sereno, con solo il 7% di nuvolosità. L'umidità sale al 67%, mentre il vento si riduce a 1.11 m/s da sud-ovest.

Sera: La giornata si conclude con un cielo sereno e una temperatura di 24.44°C. L'umidità si mantiene al 64%, e il vento, ora proveniente da est, soffia leggermente a 1.26 m/s. Anche in questa fascia oraria, la visibilità è eccellente e non sono previste precipitazioni.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

Nel complesso, la giornata di domani a Gela si presenta come ideale per attività all'aperto, grazie a temperature gradevoli che oscillano tra i 23°C e i 26°C. Il cielo sarà principalmente sereno, con momenti di nubi sparse che non guasteranno l'atmosfera estiva. L'assenza di piogge e una leggera brezza contribuiranno a rendere l'ambiente ancora più piacevole, confermando la bellezza del clima siciliano in questo periodo dell'anno.