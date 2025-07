Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 15 giugno 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 15 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata che promette di essere all'insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature piacevoli. Gli abitanti e i turisti della città potranno godere di una giornata ideale per attività all'aperto. Ma quali sorprese ci riserva il meteo per domani? Scopriamolo insieme.

Previsioni Orarie del Tempo a Gela

Notte: La giornata inizierà con un cielo completamente sereno e una temperatura di 22.33°C. L'umidità sarà del 61%, creando una sensazione di benessere nell'aria. Il vento da nord-est soffierà leggero a 1.44 m/s, con raffiche fino a 1.43 m/s, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

Prima mattina: Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cieli sereni e una temperatura che salirà leggermente a 23.62°C. L'umidità si abbasserà al 59%, con un vento leggero proveniente da nord a 1.65 m/s. Sarà un inizio di giornata perfetto per una passeggiata mattutina.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, la temperatura continuerà a salire fino a 25.28°C. Il cielo rimarrà privo di nuvole e l'umidità scenderà al 54%, rendendo l'aria ancora più secca e piacevole. Il vento, sempre leggero, soffierà da nord a 1.32 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina il termometro segnerà 26.32°C, con un'umidità del 51%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest, e aumenterà di intensità fino a 4.02 m/s, con raffiche fino a 3.62 m/s. Il cielo continuerà a essere sereno, ideale per chi vuole approfittarne per attività all'aperto.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo la temperatura sarà di 26.16°C, con un'umidità del 59%. Il vento, proveniente da sud-ovest, si intensificherà a 4.95 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà completamente sereno, senza alcuna nuvola all'orizzonte.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 25.45°C. L'umidità aumenterà al 65%, ma il cielo si manterrà sereno. Il vento, ora da sud-ovest, rallenterà a 2.96 m/s, garantendo un pomeriggio tranquillo e piacevole.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura si abbasserà a 24.43°C e l'umidità salirà al 69%. Il vento calerà ulteriormente, provenendo da ovest a 1.26 m/s. Il cielo rimarrà sereno, perfetto per godersi un tramonto spettacolare.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 23.45°C e un'umidità del 72%. Il cielo sarà ancora sereno, con solo una leggera presenza di nuvole (1%). Il vento, molto debole, soffierà da nord a 0.51 m/s, assicurando una serata tranquilla e rilassante.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata di domani a Gela si prospetta all'insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature piacevoli per tutta la giornata. Le temperature varieranno dai 22°C ai 26°C, con un'umidità media che oscilla tra il 51% e il 72%. Il vento sarà generalmente leggero, con qualche raffica più intensa nel corso della mattinata. In sintesi, sarà un giorno ideale per attività all'aperto, grazie alle condizioni meteorologiche perfette che accompagneranno l'intera giornata.