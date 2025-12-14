Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 15 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 15 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante il prossimo 15 dicembre 2025. Le previsioni indicano che la città sarà avvolta da una copertura nuvolosa variabile, con temperature che oscillano tra valori miti e freschi, accompagnate da venti leggeri. L'assenza di precipitazioni renderà l'atmosfera tranquilla, sebbene le nubi sparse possano giocare a nascondino con il sole. Scopriamo nel dettaglio come si svilupperà il tempo nella città siciliana nel corso della giornata.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: La notte a Gela inizierà con una temperatura di 13.29°C, accompagnata da umidità all'80%. Le nubi sparse copriranno il 65% del cielo, creando un'atmosfera serena ma non completamente limpida. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 2.65 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 2.51 m/s.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, la temperatura scenderà lievemente a 12.75°C, mentre l'umidità diminuirà al 78%. Le nubi continueranno a dominare il cielo, coprendo il 74% dell'area. Il vento si manterrà costante, leggermente più forte a 2.74 m/s, con raffiche di 2.63 m/s.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, il termometro segnerà 12.52°C. L'umidità sarà al 79%, e la copertura nuvolosa aumenterà all'80%. Il vento cambierà direzione soffiando da nord-est a una velocità di 2.85 m/s, con raffiche di 2.33 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, la temperatura salirà a 14.81°C, con un'umidità del 73%. Le nubi sparse copriranno l'83% del cielo, promettendo solo sprazzi di sole. Il vento soffierà da est a una velocità ridotta di 2.56 m/s, con raffiche fino a 3.06 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il clima sarà mite con una temperatura di 16.5°C e un'umidità al 70%. Le nubi sparse continueranno a coprire l'82% del cielo. Il vento da sud-est si intensificherà a 4.04 m/s, con raffiche fino a 4.21 m/s.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà una leggera diminuzione della temperatura a 15.99°C, con l'umidità che salirà al 76%. Il cielo diventerà completamente coperto, con nubi che coprono il 100% dell'area. Il vento soffierà da sud-est a 6.26 m/s, con raffiche fino a 6.6 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 15.26°C, con un'umidità del 79%. Il cielo resterà coperto al 100%. Il vento da est-sud-est soffierà a 5.42 m/s, con raffiche di 6.16 m/s.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura calerà ulteriormente a 14.23°C. L'umidità salirà leggermente all'80%, e il cielo rimarrà completamente coperto. Il vento da est soffierà a 3.8 m/s, con raffiche fino a 5.49 m/s.

Riepilogo della giornata

In sintesi, il 15 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzato da una giornata nuvolosa, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 16.5°C. Il vento, prevalentemente da sud-est, raggiungerà velocità moderate, con raffiche più intense nel pomeriggio. L'assenza di precipitazioni garantirà una giornata asciutta, sebbene il cielo coperto possa rendere l'ambiente meno luminoso. Nel complesso, le condizioni meteorologiche saranno stabili, offrendo un clima mite e tranquillo per la stagione invernale.