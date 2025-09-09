Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 10 settembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 10 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata all'insegna di condizioni meteorologiche variegate, con una graduale evoluzione che interesserà l'intero arco della giornata. Gli abitanti e i visitatori potranno godere di momenti di sereno, ma non mancheranno anche fasi di copertura nuvolosa. Curiosi di sapere cosa ci riserverà il tempo? Continuate a leggere per scoprire tutte le previsioni dettagliate ora per ora.

Previsioni Orarie per Gela

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno, accompagnato da una temperatura di 24.37°C. L'umidità si attesta all'84%, mentre la pressione atmosferica è di 1015 hPa. Il vento soffia leggero da nord-est con una velocità di 1.29 m/s.

Prima mattina: Continuano le condizioni di cielo sereno con una temperatura che sale leggermente a 24.67°C. L'umidità scende all'82% e il vento si intensifica leggermente, provenendo da sud-est con una velocità di 2.73 m/s.

Mattina: La temperatura continua a salire, raggiungendo i 25.05°C mentre il cielo rimane prevalentemente sereno. L'umidità si riduce al 79% e il vento si orienta da est con una velocità di 2.33 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il termometro segna 26.66°C e il cielo continua a essere limpido. L'umidità si abbassa ulteriormente al 74%, mentre il vento proveniente da sud assume una velocità di 2.68 m/s.

Mezzogiorno: L'ora di pranzo vede un leggero aumento delle nubi, con il cielo che si presenta con poche nuvole. La temperatura raggiunge i 27.29°C, con un'umidità del 71%. Il vento soffia da sud con una velocità di 3.45 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo diventa coperto. La temperatura rimane stabile a 27.3°C, mentre l'umidità sale al 74%. Il vento, proveniente da sud-est, soffia a 3.61 m/s.

Tardo pomeriggio: Le condizioni di cielo coperto persistono nel tardo pomeriggio. La temperatura scende a 26.23°C e l'umidità si attesta all'81%. Il vento da sud-est soffia a 3.47 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo completamente coperto e una temperatura di 26.42°C. L'umidità è al 76%, mentre il vento da est si mantiene leggero a 1.99 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 10 settembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Il cielo inizierà sereno per gran parte della mattinata, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 27.3°C nel pomeriggio. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. Non sono previste precipitazioni, e il vento soffierà per lo più da sud-est con velocità moderate. In sintesi, sarà una giornata mite con un alternarsi di sole e nuvole, ideale per godersi le bellezze di Gela, anche se è consigliato tenere a portata di mano un ombrello, nel caso di eventuali cambiamenti improvvisi.