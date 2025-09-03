Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 4 settembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche che potrebbero sorprendere. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per il 4 settembre 2025.

Previsioni Dettagliate per la Giornata di Domani

Notte: La giornata a Gela inizierà sotto un cielo sereno, con una temperatura di 23.9°C. L'umidità si attesterà intorno al 66%, mentre il vento soffierà da est a una velocità di 2.09 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 2.63 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del giorno, il cielo rimarrà limpido e la temperatura scenderà leggermente a 23.13°C. La visibilità sarà ottima, e l'umidità si manterrà costante al 66%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord con una velocità di 2 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, il sole continuerà a splendere nel cielo privo di nuvole. La temperatura salirà leggermente a 23.3°C, mentre l'umidità scenderà al 59%. Il vento soffierà da nord-nordest a 1.97 m/s, con raffiche fino a 1.98 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i 25.13°C. L'umidità diminuirà ulteriormente al 52%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-sudovest a 2.95 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole continuerà a dominare senza ostacoli nuvolosi. La temperatura sarà di 25.51°C, con un'umidità che risalirà al 64%. Il vento si intensificherà, provenendo da ovest a 6.49 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 6.26 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate. La temperatura sarà di 25.32°C e l'umidità salirà al 69%. Il vento, proveniente da ovest, si manterrà costante a 6.58 m/s, con raffiche fino a 6.73 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora cieli sereni con una temperatura di 24.48°C. L'umidità sarà al 71%, e il vento soffierà da ovest a 4.28 m/s. Le raffiche potrebbero raggiungere i 4.76 m/s, mantenendo comunque condizioni piacevoli.

Sera: La giornata si concluderà con una serata calma e cielo sereno. La temperatura sarà di 23.96°C, mentre l'umidità si attesterà al 70%. Il vento sarà quasi assente, provenendo da nord-ovest a 0.14 m/s, con raffiche di appena 0.74 m/s.

Riepilogo della Giornata

Il 4 settembre 2025 a Gela sarà caratterizzato da una giornata di cielo sereno e temperature piacevoli che oscilleranno tra i 23°C e i 25°C. L'umidità varierà tra il 52% e il 71%, mentre il vento, seppur presente in alcune ore del giorno, non dovrebbe rappresentare un problema. In definitiva, sarà una giornata ideale per attività all'aperto, godendo della bellezza e della tranquillità di Gela sotto un cielo limpido.