Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 3 ottobre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 3 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata di ottobre all'insegna di un clima sereno e piacevole. Le previsioni meteo per domani promettono condizioni ideali per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto, con temperature miti e un cielo chiaro che accompagnerà l'intera giornata. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie.

Previsioni dettagliate per la giornata del 3 ottobre 2025

Notte: Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura di 18.36°C. L'umidità si attesterà intorno al 54%, mentre il vento soffierà da nord a una velocità di 5.41 m/s, con raffiche che potranno raggiungere gli 8.19 m/s. Una notte tranquilla e fresca, ideale per chi ama l'aria frizzante.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo continuerà a essere sereno. La temperatura scenderà leggermente a 17.37°C, con un aumento dell'umidità al 60%. Il vento, proveniente da nord-ovest, diminuirà leggermente a 4.79 m/s, con raffiche fino a 6.55 m/s. Un inizio di giornata fresco e limpido.

Mattina: La mattina proseguirà senza nuvole, con il sole che inizierà a riscaldare l'atmosfera. La temperatura si manterrà intorno ai 17.21°C, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 4.09 m/s. Un momento perfetto per una passeggiata all'aperto.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segnerà un aumento delle temperature fino a 19.49°C, mantenendo il cielo sereno e l'aria piacevolmente asciutta con un'umidità del 52%. Il vento, leggermente più forte, arriverà a 5.41 m/s con raffiche di 6.93 m/s. Un clima ideale per godere del sole autunnale.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole splenderà alto nel cielo, portando la temperatura a 22.35°C. L'umidità scenderà al 40%, e il vento, proveniente da nord-ovest, si manterrà sui 5.3 m/s. Le condizioni saranno perfette per un pranzo all'aperto o una pausa in spiaggia.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura raggiungerà il picco della giornata con 22.78°C. Il cielo continuerà a essere sereno, e il vento si intensificherà leggermente a 8.4 m/s, con raffiche che potranno toccare i 9.02 m/s. Un pomeriggio soleggiato e vivace.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il sole inizierà a calare, portando una leggera diminuzione della temperatura a 19.59°C. L'umidità aumenterà al 51%, mentre il vento, da nord-ovest, si attesterà a una velocità di 6.93 m/s. Un'atmosfera rilassante per concludere la giornata.

Sera: La sera sarà caratterizzata da un cielo limpido e una temperatura di 18.75°C. L'umidità si stabilizzerà al 54%, e il vento soffierà da nord-ovest a 7.91 m/s, con raffiche di 8.62 m/s. Una serata serena e fresca, perfetta per una passeggiata sotto le stelle.

Riepilogo delle previsioni per Gela

Le previsioni meteo per il 3 ottobre 2025 a Gela indicano una giornata all'insegna del cielo sereno e delle temperature miti. L'assenza di nuvole e di precipitazioni, unita a un vento moderato che soffierà principalmente da nord-ovest, renderanno la giornata ideale per attività all'aria aperta. Una giornata autunnale perfetta, che invita a godere di ogni momento, dal mattino fino alla sera.