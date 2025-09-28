Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 29 settembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 29 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela del 29 settembre 2025 promettono una giornata interessante per gli abitanti e i visitatori della città. Con un mix di cielo coperto e momenti di sole, il tempo offrirà una varietà di condizioni che meritano di essere esplorate nel dettaglio. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo ora per ora.

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: Nella tranquilla notte di Gela, il cielo sarà coperto con una temperatura di 21.21 °C. L'umidità si attesterà intorno al 62%, mentre il vento soffierà da nord a una velocità di 4.15 m/s con raffiche fino a 5.31 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Le prime ore del mattino manterranno il cielo coperto, con una temperatura leggermente più alta di 21.37 °C e umidità al 65%. Il vento si calmerà un po', soffiando a 3.07 m/s da nord-ovest.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo inizierà ad aprirsi mostrando nubi sparse. La temperatura sarà di 21.06 °C e l'umidità rimarrà costante al 65%. Il vento sarà lieve, provenendo da nord a 2.06 m/s.

Mezza mattinata: Il sole farà capolino a mezza mattinata, regalando un cielo sereno e una temperatura più gradevole di 23 °C. L'umidità scenderà al 55%, mentre il vento soffierà da nord-ovest a 2.58 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà ancora sereno, con una temperatura che salirà a 23.92 °C. L'umidità si assesterà al 58% e il vento soffierà più intensamente da ovest a 5.65 m/s.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, il cielo mostrerà nubi sparse e la temperatura raggiungerà il picco di 24.45 °C. L'umidità aumenterà al 65% e il vento sarà più vivace, provenendo da ovest a 7.06 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una temperatura che scenderà leggermente a 23.57 °C. L'umidità salirà al 74%, mentre il vento soffierà da ovest a 6.6 m/s.

Sera: La serata sarà contraddistinta da nubi sparse e una temperatura di 23.37 °C. L'umidità scenderà al 70% e il vento si calmerà, provenendo da nord-ovest a 2.8 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

Le previsioni meteo per Gela del 29 settembre 2025 indicano una giornata variabile, con un inizio di cielo coperto che si apre a momenti di sereno, soprattutto nella fascia centrale della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 21 °C e i 24.45 °C, con venti da nord-ovest che varieranno di intensità nel corso delle ore. In generale, ci aspettiamo una giornata piacevole e senza precipitazioni, perfetta per attività all'aperto.