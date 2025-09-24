Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 25 settembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 25 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela si prospetta interessante sotto il profilo meteorologico, con un clima che promette di essere variegato. Un cielo che muta dall'alba al tramonto, temperature gradevoli e brezze leggere accompagneranno i cittadini in questo ultimo giovedì di settembre. Scopriamo nel dettaglio come si evolverà il tempo nelle varie fasce orarie, per prepararci al meglio e godere di una giornata all'insegna della tranquillità.

Previsioni meteo dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto, mantenendo le temperature intorno ai 23.38 °C. L'umidità si attesta al 74%, mentre il vento, proveniente da nord, soffia a una velocità di 1.82 m/s con raffiche fino a 2.05 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, le nuvole iniziano a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scende leggermente a 22.98 °C, con un'umidità del 75%. Il vento si intensifica lievemente a 2.58 m/s.

Mattina: Con l'avvicinarsi delle prime luci dell'alba, il cielo si apre ulteriormente mostrando solo poche nuvole. La temperatura si mantiene stabile a 22.7 °C e l'umidità scende al 72%. Il vento soffia a 2.79 m/s, provenendo da nord-est.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il clima diventa più piacevole con temperature che salgono a 25.09 °C. Il cielo rimane parzialmente nuvoloso, con un'umidità del 56% e una leggera brezza da ovest a 2.31 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi diventano più evidenti, pur mantenendosi sparse. La temperatura raggiunge i 25.73 °C, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, aumenta la sua intensità a 5.35 m/s, con raffiche fino a 4.87 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continua a mostrare nubi sparse, con una temperatura leggermente in calo a 25.57 °C. L'umidità si stabilizza al 54%, e il vento, ancora da sud-ovest, si mantiene a 4.61 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa si intensifica, pur rimanendo variabile. La temperatura si abbassa a 24.72 °C, con un aumento dell'umidità al 63%. Il vento da ovest si mostra più vivace, a 5.09 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un ritorno a un cielo coperto, mentre le temperature si stabilizzano a 24.32 °C e l'umidità scende al 60%. Il vento, ora proveniente da nord-ovest, si calma a 1.83 m/s.

Riepilogo delle condizioni generali

Nel complesso, la giornata a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con temperature piacevoli che oscilleranno tra i 22.7 °C e i 25.73 °C. L'umidità varierà tra il 54% e il 75%, rendendo l'aria sopportabile e fresca. Il vento, prevalentemente da ovest, offrirà una leggera brezza durante il giorno, con punte massime di 5.35 m/s. Il cielo presenterà una variabilità di nuvolosità, passando da coperto a nubi sparse nel corso delle ore. In definitiva, una giornata ideale per attività all'aperto, con la raccomandazione di tenere d'occhio le nuvole e di godere del clima mite che Gela avrà da offrire.