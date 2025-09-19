Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 20 settembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 20 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il tempo a Gela per il 20 settembre 2025 promette di essere interessante, con cieli limpidi e temperature piacevoli che accompagneranno gli abitanti e i visitatori della città. Le previsioni meteo dettagliate per ogni parte della giornata offrono uno sguardo approfondito su cosa aspettarsi da questa giornata di fine estate. Scopriamo insieme come si svilupperà il tempo ora per ora.

Previsioni orarie per Gela

Notte: La notte inizia con un cielo sereno, una temperatura di 23.3°C e un'umidità del 72%. Il vento soffia leggero da nord-nord-ovest a 1.76 m/s, con raffiche fino a 2.14 m/s. L'atmosfera è tranquilla, ideale per chi ama godersi il fresco notturno.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimane sereno con una leggera diminuzione della temperatura a 23.16°C. L'umidità aumenta leggermente fino al 78%, mentre il vento si orienta da nord-est a una velocità di 1.65 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo continua a restare sereno e la temperatura si assesta sui 23.1°C. L'umidità scende al 74%, e il vento soffia da nord-est a 2.08 m/s. La visibilità è ottima, perfetta per chi desidera iniziare la giornata con una passeggiata.

Mezza mattinata: A metà mattina, il sole splende su Gela con una temperatura che sale a 25.51°C. L'umidità si riduce al 58%, offrendo un clima asciutto e piacevole. Il vento è leggero, proveniente da sud-ovest a 1.57 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni rimangono ottime con un cielo quasi privo di nuvole. La temperatura raggiunge il suo picco di 26.37°C, mentre l'umidità è al 60%. Il vento si intensifica leggermente, venendo da sud-ovest a 5.35 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si attesta sui 25.68°C. L'umidità sale al 63% e il vento, proveniente da sud-ovest, soffia a 4.6 m/s. Il cielo rimane sereno, con solo il 6% di copertura nuvolosa.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 24.99°C. L'umidità rimane stabile al 63% e il vento si calma, provenendo da sud-sud-ovest a 1.74 m/s.

Sera: Infine, la giornata si chiude con una serata serena e una temperatura di 24.57°C. L'umidità si mantiene al 64%, e il vento, da sud-est, è debole a 1.18 m/s, creando un'atmosfera rilassante per concludere la giornata.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata del 20 settembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature piacevoli che si manterranno tra i 23°C e i 26°C. L'umidità varia dal 58% al 78%, garantendo un clima generalmente asciutto e confortevole. Il vento sarà leggero, prevalentemente da sud-ovest, con una lieve intensificazione intorno a mezzogiorno. In sintesi, le condizioni meteorologiche sembrano ideali per godersi una giornata all'aperto a Gela.