Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 2 luglio 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 2 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad accogliere una giornata estiva che promette di sorprendere con le sue condizioni meteorologiche. Gli abitanti e i turisti della città siciliana potranno godere di un clima che invita a trascorrere del tempo all'aperto. Tuttavia, è sempre bene essere informati nel dettaglio su cosa aspettarsi dal meteo, e domani non fa eccezione. Scopriamo insieme come si evolverà la giornata ora per ora.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Le prime ore della giornata vedranno un cielo sereno sopra Gela, con temperature intorno ai 25.24°C. L'umidità si attesterà al 73%, mentre il vento soffierà leggermente da nord-est a una velocità di 1.35 m/s.

Prima mattina: Con il sorgere del sole, il cielo rimarrà limpido e la temperatura scenderà leggermente a 25.07°C. L'umidità diminuirà al 68%, e il vento cambierà direzione, provenendo da nord-nord-ovest a 1.43 m/s.

Mattina: Le condizioni di cielo sereno continueranno in mattinata, con una temperatura che salirà a 26.36°C. L'umidità sarà del 64%, e il vento si orienterà a ovest, mantenendo una velocità di 1.54 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il termometro raggiungerà i 27.11°C, con una sensazione termica di 28.45°C. L'umidità si stabilizzerà al 63%, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, aumenterà a 3.46 m/s.

Mezzogiorno: Le condizioni rimarranno favorevoli anche a mezzogiorno, con il termometro che segnerà 27.92°C. La sensazione di calore sarà maggiore, con una percezione di 29.44°C. Il vento soffierà da sud-ovest a 4.77 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura inizierà a calare leggermente fino a 27.44°C, con una sensazione termica di 28.93°C. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 3.68 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il termometro si assesterà sui 26.62°C, con un'umidità del 65%. Il vento calerà a 2.48 m/s, provenendo ancora da ovest.

Sera: La giornata si concluderà con una serata serena e una temperatura di 25.78°C. L'umidità sarà del 67%, e il vento, quasi impercettibile, soffierà da nord-ovest a 1.11 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata del 2 luglio 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo costantemente sereno dall'alba al tramonto. Le temperature oscilleranno tra i 25°C e i 28°C, garantendo un clima piacevole e ideale per attività all'aperto. Il vento, seppur presente, non supererà i 5 m/s, contribuendo a mantenere un'atmosfera tranquilla. In sintesi, Gela si appresta a vivere una giornata estiva perfetta, con condizioni meteorologiche che favoriranno il benessere di tutti coloro che vorranno godersi il sole e la bellezza del territorio siciliano.