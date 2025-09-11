Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 12 settembre 2025 e nei prossimi giorni
Che tempo farà domani 12 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
Le giornate di settembre possono spesso riservare sorprese, ma domani Gela sembra destinata a vivere una giornata piuttosto prevedibile. Mentre l'estate cede lentamente il passo all'autunno, gli abitanti della città costiera potrebbero chiedersi quali condizioni atmosferiche li attendano. Scopriamo insieme cosa riserva il meteo per domani, 12 settembre 2025.
Previsioni dettagliate per la giornata di domani
Notte: Le prime ore della giornata iniziano con un cielo sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 25,2°C, con un'umidità del 79%. Il vento sarà debole, proveniente da est-sud-est a 1,25 m/s, senza alcuna possibilità di precipitazioni. La visibilità sarà ottima, fino a 10 km.
Prima mattina: Con l'avanzare delle ore notturne, il cielo rimarrà limpido. La temperatura scenderà leggermente a 24,62°C e l'umidità si ridurrà al 77%. Il vento cambierà direzione, soffiando da nord-ovest a 1,58 m/s. La possibilità di pioggia rimane nulla.
Mattina: L'alba porterà con sé un clima fresco e sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,6°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 63%, mentre il vento da nord-nord-ovest aumenterà leggermente la sua velocità a 2,69 m/s. Il cielo sarà completamente sgombro di nuvole.
Mezza mattinata: Con il sole ormai alto, la temperatura salirà a 26,46°C. L'umidità calerà al 48%, rendendo l'atmosfera più asciutta. Il vento cambierà direzione, soffiando da ovest-sud-ovest a 2,91 m/s. Ancora una volta, nessuna nuvola in vista e visibilità perfetta.
Mezzogiorno: A metà giornata, la temperatura raggiungerà il suo picco di 26,65°C con un'umidità del 70%. Il vento si intensificherà, provenendo da ovest-sud-ovest a 5,81 m/s. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.
Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con una temperatura di 26,05°C e un'umidità del 75%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 5,06 m/s, mentre il cielo continuerà a essere sereno e privo di nuvole.
Tardo pomeriggio: Con l'approssimarsi della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 24,72°C. L'umidità sarà del 76% e il vento cambierà nuovamente direzione, provenendo da sud-ovest a 2,13 m/s. Il cielo rimarrà sempre limpido.
Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 24,18°C. L'umidità salirà al 78%, mentre il vento soffierà da est a 1,06 m/s. Anche in serata, la visibilità sarà ottimale, senza traccia di nuvole.
Conclusioni sulle previsioni meteo per il 12 settembre 2025
In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature piacevoli, con un lieve aumento della velocità del vento nelle ore centrali. Non si prevedono piogge, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto. L'umidità varierà leggermente nel corso della giornata, ma senza mai raggiungere livelli eccessivamente alti. In conclusione, un clima perfetto per godersi il tardo sole estivo della Sicilia.