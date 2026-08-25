"Positiva la verifica condotta da Caruso", Di Stefano: "In giornata decideremo su presidio"

L'intenzione dell'amministrazione sembra quella di proseguire, almeno fino al prossimo 25 settembre, quando Caruso ha preannunciato una nuova verifica in città

Gela. Si è da poco concluso un sopralluogo condotto tra i reparti del nosocomio Vittorio Emanuele, condotto in presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale Marcello Caruso, del sindaco Terenziano Di Stefano e di una parte della depurazione regionale e nazionale del territorio. Una verifica è stata condotta anche nel pronto soccorso, sempre sovraccarico e con pochissimo personale. "Il fatto che un assessore regionale sia venuto nel nostro ospedale e abbia condotto un sopralluogo nei reparti, prendendo atto delle carenze, è comunque un fattore positivo - dice il sindaco Di Stefano - abbiamo fatto richieste precise, partendo da un potenziamento immediato, con più personale. L'assessore si è impegnato anche sulla procedura di emergenza per reperire personale. Tra un mese faremo il punto". Difficilmente il presidio, giunto al venticinquesimo giorno, verrà smontato. L'intenzione dell'amministrazione sembra quella di proseguire, almeno fino al prossimo 25 settembre, quando Caruso ha preannunciato una nuova verifica in città. "Decideremo nel pomeriggio - aggiunge il sindaco - insieme a tutti quelli che da venticinque giorni portano avanti la nostra mobilitazione".