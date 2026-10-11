Pomodorino e salmonella, pm Brescia aprono indagine: verifiche anche su lotto gelese

L'ipotesi è di lesioni colpose dopo malori in una scuola dell'infanzia in Valtrompia

Brescia. In settimana, si è tenuto un vertice tecnico al dipartimento prevenzione dell'Asp di Caltanissetta, rispetto al rischio salmonella da pomodorini prodotti sul territorio della Piana di Gela. Si andrà verso la definizione di un protocollo tra istituzioni per i controlli sulla filiera ma sono stati esclusi allarmi generalizzati. E' solo uno il lotto ritirato dal mercato, a fine settembre, su disposizione ministeriale. E' prodotto da un'azienda locale. Proprio su questo, però, hanno deciso di indagare i pm della procura di Brescia, aprendo un fascicolo, al momento a carico di ignoti. L'ipotesi è di lesioni colpose dopo che un centinaio di bambini di una scuola dell'infanzia in Valtrompia, nella provincia bresciana, ha dovuto fare i conti con malori e in alcuni casi con ricoveri ospedalieri. L'azienda che gestisce il servizio mensa ha fatto riferimento anche al lotto di pomodorino poi ritirato dal mercato. I pm bresciani hanno delegato accertamenti ai carabinieri del Nas. Si cercherà di valutare se altri alimenti destinati alla mensa bresciana potessero essere alterati e se i pomodorini possano aver causato ulteriori conseguenze.