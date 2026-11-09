Polonia, morto in ospedale autore strage di Cracovia. Indagini per terrorismo

CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - E' morto in ospedale il giovane di 24 anni responsabile del sanguinoso attentato avvenuto sabato nel centro storico di Cracovia. Lo ha reso noto la polizia, confermand...

CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - E' morto in ospedale il giovane di 24 anni responsabile del sanguinoso attentato avvenuto sabato nel centro storico di Cracovia. Lo ha reso noto la polizia, confermando che l'aggressore è deceduto a causa delle gravi ferite riportate durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine che lo avevano neutralizzato. L'uomo, armato con un fucile d'assalto semiautomatico AR-15 e in divisa mimetica, aveva aperto il fuoco da un'auto in movimento contro la folla presente nella celebre Piazza del Mercato (Rynek Glòwny), uccidendo sei persone e ferendone altre sedici, tra cui diversi cittadini stranieri e due agenti di polizia rimasti gravemente feriti. Il bilancio totale della tragedia sale così a dieci morti, considerando anche il decesso del killer: a seguito della sparatoria, gli investigatori avevano infatti rinvenuto nella sua abitazione a Ostrowiec Swietokrzyski i corpi senza vita del padre di 53 anni, della madre di 52 e della sorella di 20 anni, tutti uccisi a colpi d'arma da fuoco prima dell'attacco in piazza.

La Procura nazionale polacca ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato per terrorismo. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'attentatore era noto per essere attratto da ideologie di estrema destra ed estreme forme di radicalizzazione violenta. In Polonia sono state proclamate giornate di lutto nazionale.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency